Así reaccionó Juanda Caribe al ver un video de su hija en La casa de los famosos Col; ¿lloró?
Juanda Caribe generó múltiples reacciones al dedicar un emotivo mensaje de cumpleaños a su hija en su primer cumpleaños.
El 5 de mayo, durante el cumpleaños de su hija Victoria, el ambiente en La casa de los famosos Colombia cambió por unos minutos y mostró una faceta distinta de Juanda Caribe.
¿Cuándo es el cumpleaños de la hija de Juanda Caribe?
Desde La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe vivió un momento significativo al recordar el primer cumpleaños de su hija Victoria. El humorista barranquillero, quien participa en la tercera temporada del programa, reveló lo que ha significado convertirse en padre.
Durante una conversación con Mariana Zapata, mencionó que la llegada de su hija transformó su vida. Incluso relató que esa experiencia lo llevó a componer una canción. En ese espacio, recordó cómo cambió su manera de ver las prioridades personales y profesionales.
Además, habló del nacimiento de Victoria y expresó el deseo de poder verla pronto, teniendo en cuenta que se encuentra aislado del exterior por su participación en el reality.
¿Qué dijo Juanda Caribe sobre el cumpleaños de su hija?
En medio de la gala del 5 de mayo, la presentadora Carla Giraldo anunció que se trataba de una fecha especial. Fue entonces cuando Juanda confirmó que su hija estaba cumpliendo su primer año.
El participante aprovechó el momento para enviarle un mensaje. Allí mencionó que, aunque ha tenido que estar lejos por su participación en el programa, su intención ha sido estar presente en su vida.
También habló sobre lo que ha significado perderse algunos momentos importantes, como sus primeros pasos o palabras.
"Mi amor, aquí está tu papá. Cuando tengas noción y entiendas donde estoy, te diré que sacrifiqué muchas cosas. Sacrifiqué verte gatear, verte dar tu primeros pasos", dijo.
Durante su intervención, reiteró que su compromiso como padre se mantiene y que espera poder compartir con ella cuando termine su paso por el reality.
¿Qué recibió Juanda Caribe en el cumpleaños de su hija?
Como parte de la dinámica del programa, la producción preparó una sorpresa para el participante. En pantalla se proyectó un video en el que se veía a su hija caminando y diciendo “papá”.
Al ver las imágenes, Juanda se mostró impactado y llevó sus manos al rostro mientras observaba el video. Su reacción fue comentada por los internautas en redes sociales, quienes destacaron el momento y señalaron que reflejaba la conexión emocional con su hija.
El episodio generó conversación digital durante la emisión del programa, especialmente por tratarse de una fecha significativa que coincidió con su permanencia dentro del reality.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike