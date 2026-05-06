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Koral Costa se pronunció tras la visita de Violeta Bergonzi a La casa de los famosos: “no se deja…”

Koral Costa reaccionó con curioso comentario tras la visita de Violeta Bergonzi a La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La reacción de Koral Costa tras la visita de Violeta Bergonzi a La casa de los famosos Colombia
Koral Costa se refirió a la visita de Violeta Bergonzi en La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

La reciente visita de Violeta Bergonzia La casa de los famosos Colombia generó revuelo en redes sociales y dentro del reality, lo que llevó a Koral Costa a reaccionar con un mensaje que no pasó desapercibido entre los seguidores del programa.

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¿Qué pasó con Violeta Bergonzi en su visita a La casa de los famosos Colombia?

En medio de la semana de visitas VIP en la casa más famosa del país, Violeta Bergonzi ingresó por un día, una participación que desde su anuncio dio de qué hablar.

La presentadora, conocida por su personalidad directa, protagonizó varios momentos que llamaron la atención.

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Durante su visita, lanzó comentarios como indirectas hacia Juanda Caribe, Mariana Zapata y Tebi Bernal. Violeta hizo referencia a situaciones que han venido ocurriendo fuera de La casa de los famosos.

Además, Violeta tuvo un fuerte altercado con Mariana Zapata tras algunos comentarios que intercambiaron. También se vivieron momentos sensibles, como cuando Valentino rompió en llanto luego de una situación que se presentó por un comentario de la presentadora.

La reacción de Koral Costa tras la visita de Violeta Bergonzi a La casa de los famosos Colombia
Koral Costa se refirió a la visita de Violeta Bergonzi en La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

En la gala, Violeta Bergonzi también se mostró conmovida y rompió en llanto al decir que su intención fue generar contenido y dar un poco de picante al día. Allí aclaró que sus comentarios no buscaban afectar a nadie.

Posteriormente, Bergonzi otorgó sus puntos a Alejandro por su desempeño en la cocina y a Marina, pese al altercado que habían tenido.

¿Qué dijo Koral Costa tras la visita de Violeta Bergonzi en La casa de los famosos?

Luego de lo ocurrido en La casa de los famosos Colombia, Koral Costa decidió compartir su opinión a través de redes sociales, donde reaccionó a la visita de Violeta Bergonzi.

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En una publicación del Canal RCN, Koral dejó un comentario en la caja de respuestas en el que se refirió a su amistad con la presentadora.

La reacción de Koral Costa tras la visita de Violeta Bergonzi a La casa de los famosos Colombia
Koral Costa se refirió a la visita de Violeta Bergonzi en La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

“Amiga es la más, los que somos sus amigos sabemos que no se deja de nadie y es frentera”, escribió, acompañando su mensaje con emojis de risa.

Koral Costa suele comentar lo que ocurre en La casa de los famosos Colombia y expresar públicamente a quién apoya dentro del programa.

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