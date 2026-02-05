El cantante de música popular Giovanny Ayala se mostró muy feliz tras la graduación de su hija como profesional, motivo por el cual decidió compartir este emotivo momento con sus seguidores en redes sociales.

¿De qué se graduó la hija del cantante Giovanny Ayala?

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de 500 mil seguidores, Giovanny Ayala ha dado a conocer que una de sus hijas, Valentina Ayala, recibió el título profesional como Comunicadora Social y Periodista.

Giovanny Ayala presumió en redes sociales el logró profesional de su hija, Valentina Ayala. (Foto: Canal RCN)

En un video, el intérprete de 'Como iba a saber' mostró a sus seguidores la sencilla reunión que le hicieron a su hija, donde se aprecia a la joven posando muy feliz junto a su diploma mientras algunos familiares la acompañan en la sección de fotos.

Gracias, hija, por hacerme sentir un papá orgulloso", escribió Giovanny Ayala en la descripción del video.

Asimismo, se puede apreciar que el cantante le obsequió un lujoso regalo a su hija por su grado.

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¿Qué le obsequió Giovanny Ayala a su hija por su grado como profesional?

Al final del video se observa que Valentina muestra lo que parecen ser las llaves de un automóvil, lo que ha generado la especulación de que podría tratarse de un regalo de su padre como parte de la celebración.

Giovanny Ayala habría obsequiado un auto lujoso a su hija por motivo de su grado. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, hasta el momento la joven no ha compartido publicaciones en sus redes sociales relacionadas con su fiesta de grado ni con el encuentro que habría tenido junto a su familia, lo que deja a la expectativa de los seguidores del cantante si efectivamente le regaló un auto.

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¿Cuántos hijos tiene Giovanny Ayala?

Giovanny Ayala es padre de siete hijos, según información publicada en medios colombianos, quienes han señalado que el cantante tiene una familia conformada por varios hijos de distintas relaciones.

Entre ellos se encuentran cuatro hombres y tres mujeres, algunos de los cuales han tenido exposición pública por su vínculo con la música o por hechos mediáticos recientes, como la participación de Miguel Ayala en un programa de televisión y su posterior caso de s3cuestr0 y liberación.