Sale a la luz canción que Epa Colombia grabó para el Mundial: video y letra desatan revuelo

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, se ha apoderado de las tendencias luego que se viralizara una canción que grabó en su momento para una Copa Mundial.

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¿Cuál es la canción de Epa Colombia para el Mundial?

Epa Colombia, quien en la actualidad se encuentra recluida en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá desde agosto del 2025, ha empezado a ser tema de conversación por un video suyo que salió a la luz.

En las últimas horas, usuarios en redes sociales revivieron una canción y video que Epa Colombia habría grabado en el marco de un Mundial de fútbol, generando sorpresa entre quienes no conocían esta faceta de la creadora de contenido.

El video, que rápidamente empezó a compartirse en plataformas como TikTok, llamó la atención no solo por su curioso estilo, sino también por la divertida letra fuera de lo convencional.

Vamos con tela amarilla y gritemos que viva nuestra tricolor.

Epa Colombia es tendencia por divertida canción que grabó para el Mundial. | Foto del Canal RCN.

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Video y letra de la canción que hizo Epa Colombia para el Mundial

Epa Colombia en sus inicios en redes sociales se caracterizaba por su personalidad extrovertida y sin filtros, lo que la hacía crear divertidos videos, entre esos una canción para la Selección Colombia llamada "LA GUISA SELECCIÓN COLOMBIA".

Esta canción la hizo la entonces influenciadora en donde fiel a su personalidad y frases célebres hizo una letra cargada de humor.

Saca tu bandera, vamos a apoyar a la nuestra selección, gritemos Epa Colombia y bailemos al ritmo de esta canción,

Daneidy Barrera dejó varias divertidas frases en donde hizo alusión al sentimiento que despierta la Selección Colombia en todas las personas sin importar su estrato o nivel socioeconómico.

No importa qué estrato eres solo lo que tienes en el corazón.

Asimismo, la influenciadora respondió a las críticas que recibía por ese entonces en donde la llamaban 'guisa' por su forma de comportarse, hablar y vestirse.

Me dicen guisa, Epa Colombia, vamos que vamos, mi tricolor.

Como era de esperarse este video ha causado gran revuelo y comentarios en redes sociales en donde muchos han expresado la gran risa y diversión que les causó el video, además, afirmaron que extrañaban ese tipo de contenido de la influenciadora.

Cabe resaltar que, esta no ha sido la única canción que Epa Colombia le ha dedicado a la Selección Colombia ya que el Mundial de Rusia 2018 le hizo otra curiosa canción a la tricolor.