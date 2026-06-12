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Salen a la luz fotos inéditas de Yeison Jiménez tras cinco meses de su fallecimiento; así lucía

Se viralizaron fotos inéditas de Yeison Jiménez en sus inicios musicales, cuando era muy joven, y sorprendieron a miles.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Publican fotos inéditas de Yeison Jiménez muy joven
Revelan fotos inéditas de Yeison Jiménez cuando se cumplen cinco meses de su fallecimiento. (Foto: AFP)

Salen a la luz una imágenes de Yeison Jiménez que están dando de qué hablar en redes luego de que se viralizaran unas fotografías de él en sus inicios en la música popular.

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¿Qué muestran las fotografías inéditas de Yeison Jiménez?

Las fotografías han llamado la atención de cientos de usuarios, especialmente porque vuelven a circular pocos días después de que se cumplieran cinco meses de la muerte del artista, quien falleció el pasado 10 de enero de 2026 tras un accidente aéreo.

Estas fotografías muestran a Yeison Jiménez cuando apenas daba sus primeros pasos en la música popular, mucho antes de convertirse en uno de los artistas más reconocidos del género en Colombia.

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Ángel Toro el cantante de música popular fue quien compartió estas imágenes y en ellas aparece junto a Yeison Jiménez durante los primeros años de su carrera artística.

Publican fotos inéditas de Yeison Jiménez muy joven
Revelan fotos inéditas de Yeison Jiménez cuando se cumplen cinco meses de su fallecimiento. (Foto: AFP)

En las imágenes se observa a un Yeison Jiménez muy joven, por lo que muchos usuarios aseguraron que luce irreconocible en comparación con la imagen que proyectó años después, cuando alcanzó el reconocimiento en la música popular.

Estos recuerdos también dejaron ver una comparación realizada por Ángel Toro entre una fotografía de aquella época y otra que, al parecer, habría sido una de las últimas que se tomó junto a Yeison Jiménez antes de su fallecimiento.

 

¿Cuáles fueron las reacciones que generó las fotos de Ángel Toro sobre Yeison Jiménez?

Luego de que las imágenes de este artista fueran replicadas en otras cuentas de entretenimiento, las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, pues muchos reaccionaron con emojis de tristeza y sorpresa por la apariencia que tenía Yeison Jiménez en aquella época.

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A cinco meses de su fallecimiento, Yeison Jiménez sigue siendo recordado por miles de seguidores que continúan expresando dolor por su ausencia tras la forma en la que el caldense dejó este mundo.

Publican fotos inéditas de Yeison Jiménez muy joven
Revelan fotos inéditas de Yeison Jiménez cuando se cumplen cinco meses de su fallecimiento. (Foto: Canal RCN)

“5 meses, Aventurero. Jamás morirá tu legado y tu música. Gran Aventurero” y "Sigue el dolor por su ausencia, siempre estará tu recuerdo."

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