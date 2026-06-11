Carlos Vives, una de las figuras más representativas del vallenato en Colombia, hará parte de la celebración de inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 en Miami Beach. Estos son los detalles de la presentación de Vives

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¿Cuándo es la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026?

Hoy, 11 de junio, comienza oficialmente una de las fechas más esperadas por los fanáticos del fútbol alrededor del mundo: La Copa Mundial. Este gran evento deportivo tendrá 3 ceremonias oficiales de inauguración.

Programación de la inauguración de la Copa Mundial 2026. (Foto de AFP/Carl Recine)

La presentación principal será el mismo 11 de junio en el Estadio Azteca en Ciudad de México. Shakira es la talentosa cantante colombiana que será la encargada de darle la emoción a la apertura del mundial. Durante la celebración, también se podrá presenciar el partido inaugural del evento, que será disputado entre México y Sudáfrica.

Teniendo en cuenta que este año la copa se disputará en 3 países (Estados Unidos, México y Canadá), cada uno de ellos tiene su propia celebración. Canadá, por su lado, anunció que su inauguración oficial será el viernes 12 de junio. Los artistas que harán parte del evento son: Alanis Morissette, Michael Bublé y Alessia Cara.

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Por último, Estados Unidos también tendrá una celebración de apertura de la Copa Mundial. Habrá varios eventos a lo largo del territorio estadounidense; sin embargo, sorprendieron al público al anunciar que Carlos Vives encabezará la programación de uno de ellos.

¿Cuándo y dónde será la presentación de Carlos Vives por la inauguración de la Copa Mundial 2026?

Carlos Vives hará su presentación el 11 de junio en la zona de Ocean Drive en Miami Beach, Estados Unidos. El barranquillero es considerado uno de los artistas más importantes de Colombia, gracias a que se ha considerado embajador de la cultura y la música latinoamericana.

Carlos Vives es considerado uno de los artistas más importantes en la música latinoamericana. (Foto de Mindy Small)

El evento dará inicio a las 2 de la tarde y, después del partido de México VS. Sudáfrica, Carlos Vives se subirá al escenario a cantar algunos de los grandes éxitos de su larga trayectoria.

Al tratarse de la inauguración de la Copa Mundial, dónde Estados Unidos también es anfitrión, el evento será totalmente gratuito, para que todas las personas puedan asistir a celebrar el gran inicio del torneo.