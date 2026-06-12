Emiro Navarro se fue de frente contra Mariana Zapata al decirle “moza”
Emiro Navarro causó reacciones en redes al revelar el video en el que le dijo de frente a Mariana Zapata que es una “moza”.
Durante La casa de los famosos Colombia, Mariana Zapata quería que su imagen cambiara, pues ella tenía una fama de estar relacionada con varios hombres y hasta se dijo que, fue supuestamente amante del novio de Karina García.
Sin embargo, aunque ella dijo eso, la creadora de contenido paisa causó reacciones en diferentes momentos en la competencia, porque coqueteó con algunos de sus compañeros, como Jay Torres, Renzo Meneses.
Pero con quien sí intentó algo fue con Eidevin López, ya que sí se daba besos y actuaban como si estuvieran en una relación, sin embargo, el verdadero escándalo fue cuando se vio su vínculo cercano con Juanda Caribe.
Desde que Zapata discutió con Beba y se alejó de ella y Valentino, Mariana se volvió más amiga del humorista, pero su cercanía empezó a escalar con el paso de los días, tanto que, ella dijo que sentía atracción por él.
De hecho, Juanda confesó que la quería y sentía cosas por ella, aún sabiendo que su “pareja” podía ver todo lo que estaba pasando; en ese momento, Mariana ganó un apodo en redes.
¿Cuál es el polémico video de Emiro Navarro llamando ‘moza’ a Mariana Zapata?
Precisamente, Mariana Zapata supo tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia que, se ganó el apodo de “moza” por su cercanía con Juanda Caribe.
Desde entonces, esa palabra está inundando los comentarios en sus publicaciones y por eso, Emiro Navarro se atrevió a llamarla así.
En redes sociales circula un video de él en un live, y les muestra a sus seguidores el video que él se grabó junto a ella, diciendo: “aquí están las mozas de Colombia”.
¿Cuál fue la reacción de Mariana Zapata tras ser llamada “moza” por Emiro Navarro?
Las redes estallaron tras este momento de Emiro Navarro y Mariana Zapata, pues muchos lo vieron con gracia, ya que él no se lo dijo en modo de ofensa, sino con gracia por se incluyó él en ese título.
Por su lado, apenas la influenciadora escuchó esto, se echó a reír y le dio una palmada a Navarro; o sea, no se lo tomó a mal y, además, sí se lo tomó por sorpresa.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike