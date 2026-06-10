Emiro Navarro y Valentina Ferrer causaron sensación con baile a ritmo de Toto La Momposina, ¿por qué?

Emiro Navarroy Valentina Ferrercausaron sensación en redes sociales luego de mostrarse juntos bailando una reconocida canción de Toto La Momposina durante su paso por Cartagena.

Emiro Navarro y Valentina Ferrer causaron sensación en Cartagena tras baile

Como es bien conocido, J Balvin tuvo una presentación hace pocos días en Cartagena al que asistió su pareja sentimental, la modelo argentina Valentina Ferrer y su amigo cercano, Emiro Navarro.

El exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia aprovechó la ocasión para grabar un video junto a ella y de paso rendir homenaje a la reconocida cantante y compositora Toto La Momposina quien falleció recientemente.

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A través de las redes sociales de Emiro se pudo observar el video en el que aparece junto de la modelo mientras suena una de las canciones más reconocidas Toto La Momposina, El pescador.

Emiro Navarro y Valentina Ferrer llamaron la atención con homenaje a Toto La Momposina. (Foto: Canal RCN)

En las imágenes que rápidamente causaron furor en redes se puede observar a Emiro enseñándole los pasos a la modelo y pareja de J Balvin mientras ella intenta seguirle el ritmo.

El encuentro entre Emiro Navarro y Valentina Ferrer también generó reacciones

El video también llamó la atención porque muchos usuarios relacionaron la publicación con un pequeño homenaje a Toto La Momposina, cuya partida recientemente generó conmoción entre diferentes sectores del país.

Además de los comentarios relacionados con la canción, varios seguidores elogiaron el reencuentro entre Emiro Navarro y Valentina Ferrer. Pero también el video desató especulaciones sobre un nuevo proyecto laboral de Emiro Navarro.

Emiro Navarro y Valentina Ferrer llamaron la atención con homenaje a Toto La Momposina. (Foto: Canal RCN)

“Que tratas de decir Emi con música de Toto, ¡alma bendita!”, escribió una usuaria. Mientras que otra persona comentó: “¡¡Este junte era el que estaba esperando ver de nuevo!!”.