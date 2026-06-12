Se viraliza momento entre Danny Ocean y Shakira, revelando si era o no la colombiana

El pasado jueves 11 de junio, se vivió la gran apertura de la Copa Mundial FIFA 2026, la cual se llevó a cabo en Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Precisamente, la Selección de ese país venció a Sudáfrica en su primer partido.

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Durante la presentación de la inauguración, varios artistas Latinoamericanos brillaron con su talento, como fue el caso de Maná, Danny Ocean, Belinda, Los Ángeles Azules, Ryan Castro, J Balvin y Shakira.

Tras esta gran apertura, la barranquillera dio bastante de qué hablar por su show y, además, por su apariencia, pues las teorías conspirativas de que no era ella, no se hicieron esperar y circulan varias imágenes en redes.

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Por un lado, hay tanto fotos como videos que muestran con detalle a Shakira, pero hay un momento que ella vivió con Danny Ocecan, el cual captó con exactitud si es ella, generando más teorías entre los fanáticos.

¿Cuál fue el momento de Shakira y Danny Ocean que se viralizó revelando la verdad sobre la cantante?

A través de las redes circula una foto y un video del momento entre Danny Ocean y Shakira, pues luego de que la colombiana terminara su presentación en la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, fue a saludar al venezolano.

Video de Danny Ocean y Shakira se vuelve viral. (AFP/ Rodrigo OROPEZA)

En el clip se ve que él la está esperando a un lado y él va hacia él para darle un abrazo, intercambian unas pocas palabras y luego posan para tomarse una foto.

Precisamente, esta imagen, es la que están circulando en las plataformas digitales y en donde se ve que la colombiana sí es la oficial y no un doble.

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¿Cuáles son las teorías de Shakira en la inauguración del Mundial 2026?

Lo que dicen los internautas de Shakira es que ella envió a una doble para que hiciera su presentación en la Copa Mundial 2026, pues para muchos es raro que ella esté usando gafas e incluso cuando la estaban maquillando.

El momento entre Danny Ocean y Shakira que pondría fin a las teorías en redes. (AFP/ CARL DE SOUZA)

Por otro lado, hay usuarios que dicen que quizá ella se pudo haber inyectado algo en la cara y no se desinflamó a tiempo, por lo que se ve diferente la forma de su rostro.

Sin embargo, estas son solo teorías y especulaciones, ya que, para otros, Shakira sí parecía ser ella, por su cuerpo, cabello y por su baile.