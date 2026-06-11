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Shakira desató polémica tras su show en el Mundial 2026: muchos aseguran que no era ella

Shakira destapó una teoría conspirativa tras su show en la inauguración en el Mundial 2026, porque algunos aseguran que no fue ella.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Shakira encendió las redes tras su show en el Mundial 2026
La aparición de Shakira en el Mundial 2026 provocó una inesperada polémica. (AFP/ CARL DE SOUZA)

Este jueves 11 de junio, se dio inicio a la tan anhelada Copa Mundial FIFA 2026, la cual, su inauguración se dio en el Estadio Azteca en Ciudad de México. Allí, se vivió el primer partido México VS Sudáfrica.

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Además del primer partido del mundial, uno de los momentos más comentados en redes sociales fue la presentación de los artistas latinos durante el comienzo del importante evento deportivo.

Allí, cantaron talentos como Maná, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, Ryan Castro y Shakira; sin duda, un momento histórico no solo para Colombia, sino para Latinoamérica.

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Sin embargo, no todo es solo alegría y emoción, pues en redes se está hablando mucho sobre la presentación de la barranquillera, quien fue la última en cerrar el show.

Se habla sobre su performance y también se está debatiendo si en realidad era Shakira la que cantó durante la inauguración.

¿Qué se está diciendo de Shakira tras la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026?

Luego de la presentación de Shakira en la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.

La presentación de Shakira en el Mundial 2026 generó controversia
Shakira encendió las redes tras su show en el Mundial 2026. (AFP/ Rodrigo OROPEZA)

Por un lado, algunos comentaron que esperaban más de su show, ya que solo cantó Dai Dai y ninguna otra canción más, pues J Balvin interpretó tres canciones.

Sin embargo, lo que más está dando de qué hablar en redes sociales es que, supuestamente la Shakira que salió a dar su presentación en el comienzo del mundial, no es la verdadera.

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¿Por qué se está diciendo que no es Shakira la que salió en la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026?

De acuerdo con las fotos que han publicado en diferentes plataformas sociales, los internautas dicen que pareciera que no es Shakira la que cantó en el comienzo del Mundial 2026.

La aparición de Shakira en el Mundial 2026 provocó una inesperada polémica
La presentación de Shakira en el Mundial 2026 generó controversia. (AFP/ Rodrigo OROPEZA)

Supuestamente, la mujer que hizo la presentación se ve muy diferente y trataron de comparar las imágenes del show, con las de la “verdadera” Shakira.

Pero, hay quienes dicen que sí es ella, solo que con las gafas que usó, su rostro se ve diferente, porque la cubre bastante y solo por eso nacieron las teorías conspirativas de que no es la misma Shakira.

Por su lado, los fanáticos de la barranquillera salieron a defenderla y evitar que se malpensara sobre ella.

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