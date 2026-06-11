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Messi tuvo emotivo gesto con periodista con parálisis cerebral que lo abordó previo al Mundial 2026

Periodista venezolano con parálisis cerebral se hace viral por lograr emotiva entrevista con Messi previo al Mundial 2026.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Messi tuvo emotivo gesto con Manu Gutiérrez, periodista con parálisis cerebral previo al Mundial 2026.
Messi tuvo emotivo gesto con Manu Gutiérrez, periodista con parálisis cerebral previo al Mundial 2026. (Foto AFP: Luis Robayo).

Lionel Messi volvió a acaparar las tendencias luego de protagonizar un emotivo gesto con un periodista venezolano con parálisis cerebral que se encontraba entre la multitud que lo esperaba tras el amistoso entre Argentina e Islandia.

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¿Cómo fue el emotivo momento entre Lionel Messi y el periodista venezolano con parálisis cerebral?

El periodista venezolano Manu Gutiérrez, quien padece parálisis cerebral, y Lionel Messi se convirtieron en noticia internacional luego de protagonizar un emotivo encuentro. El futbolista argentino se detuvo frente al joven para escuchar atentamente sus preguntas y responder con tranquilidad, mientras continuó firmando autógrafos a los aficionados que lo rodeaban.

Lionel Messi se prepara para disputar su sexto mundial.
Lionel Messi (Foto Juan Mabromata/AFP)

El momento se volvió viral en redes sociales poco antes del inicio del Mundial de Fútbol 2026, que comenzó el jueves 11 de junio. En el video que circuló en distintas plataformas, se observó a Gutiérrez, quien presenta dificultades en el habla, formularle una pregunta a Messi. A pesar del ruido y la multitud que lo rodeaba, el capitán argentino se tomó el tiempo para escucharlo y responderle.

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"Soy periodista, Leo. Una pregunta, por favor...",se le escuchó decir al joven venezolano. Ante la dificultad para hacerse escuchar entre los fanáticos, Messi intervino y le dio espacio para que pudiera realizar sus preguntas.

Durante la breve entrevista, Gutiérrez le consultó sobre su relación con los récords individuales. En respuesta, Messi aseguró que nunca había centrado su atención en ese tipo de logros, sino en los objetivos colectivos.

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"Nunca me fijé en los récords individuales. Simplemente intento conseguir los objetivos a nivel grupal. Vamos a pensar en ir partido a partido y hacer lo mejor posible como venimos haciendo", expresó el argentino.

Además, el periodista le preguntó sobre su preparación para el Mundial de 2026 y el camino que lo había llevado a mantenerse en la élite del fútbol internacional.

¿Cómo reaccionaron los fans de Messi al emotivo gesto con periodista con parálisis cerebral?

Tras hacerse viral el video, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. La mayoría destacó la actitud de Lionel Messi al detenerse para escuchar al periodista venezolano y responderle con atención, mientras que otros resaltaron el respeto que hubo alrededor durante la entrevista.

Además, varios internautas quedaron sorprendidos por las preguntas de Manu Gutiérrez, asegurando que, de haber estado en su lugar frente al astro argentino, los nervios les habrían jugado una mala pasada.

messi con inter de miami en medellin
La próxima Copa del Mundo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio. Foto AFP/Luis ROBAYO
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