El nombre de Juanda Caribe se ha convertido en tendencia a través de las redes sociales tras hacer una contundente confesión sobre Sheila Gándara, la madre de su hija Victoria.

Además, Junada ha generado todo tipo de reacciones al respecto a través de las distintas plataformas digitales por revelar que tuvo una interacción con ella tras el notorio distanciamiento que se ha presentado entre ambos.

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¿Cuál fue la reciente confesión que Juanda Caribe hizo de Sheila Gándara?

En las últimas horas, Juanda Caribe sorprendió a todos sus seguidores al realizar un video mediante una transmisión en directo en el que le realizaron varias preguntas, en especial, sobre Sheila Gándara.

Esta confesión hizo Juanda Caribe sobre Sheilaa l decir que volvieron a hablar. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Juanda aprovechó la oportunidad para responder una pregunta en la que le mencionaron a Sheila Gándara, en especial, sobre si han vuelto a conversar desde que está en Barranquilla, pues expresó las siguientes palabras:

“Hablé ayer con Sheila y fue bonito, solo tengo buenos adjetivos con ella”, agregó Juanda Caribe.

En medio de estas palabras, Juanda ha generado todo tipo de reacciones al ver que tuvo la oportunidad de volver a conversar con Sheila Gándara, la madre de su hija Victoria y su expareja quien tomó la decisión de alejarse de ella.

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¿Cuál fue la última publicación que compartió Sheila Gándara en sus redes?

Tras las recientes palabras que Juanda Caribe expresó mediante sus redes sociales, se evidencia que ambos tuvieron la oportunidad de hablar con madurez frente a las diferencias que han presentado.

¿Sheila Gándara dijo algo sobre Juanda Caribe? | Foto: Canal RCN

Así también, los navegantes se han encontrado bajo la expectativa de lo que ha compartido Sheila mediante sus redes, pues, no se ha pronunciado al respecto tras la reciente confesión que hizo Juanda Caribe al ver que conversaron.

A raíz de esta situación, Sheila compartió un video mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 631 mil seguidores, en el que se evidencia que compartió emotivos momentos junto a su hija Victoria.

Así también, Sheila ha demostrado que ha continuado con todos sus proyectos en las redes sociales, siendo una reconocida creadora de contenido digital.