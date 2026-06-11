Durante este 11 de junio, Shakira ha generado múltiples opiniones a través de las distintas plataformas tras su reciente presentación en la inauguración del Mundial 2026 junto a J Balvin.

Sin duda, Shakira aprovechó la oportunidad para cautivar con su talento al interpretar la canción ‘Dai Dai’ con Burna Boy, en la que cautivó con su gran presentación durante el inicio del certamen deportivo.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón rompió en llanto al hablar de su embarazo: “Diosito me mandó una bendición grande”

¿Con qué video reapareció Shakira mediante sus redes tras su reciente presentación en el Mundial 2026?

Recientemente, Shakira reapareció con un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 96 millones de seguidores, en el que compartió su experiencia al presentarse en el Estadio Ciudad de México, más conocido como Azteca.

Con este video reapareció Shakira en sus redes. | AFP: ¿Con qué mensaje reapareció Shakira en sus redes? | AFP: Carl De Souza

Durante la presentación, Shakira generó una gran variedad de reacciones por parte de los internautas, en especial, por todo lo que se llevó a cabo en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Shakira desató polémica tras su show en el Mundial 2026: muchos aseguran que no era ella

¿Cuál es la razón por la que dicen que Shakira tuvo una doble en el Mundial de Fútbol 2026?

Tras la reciente presentación de Shakira en la inauguración del Mundial 2026, varios internautas generaron diversas opiniones a través de las distintas plataformas digitales acerca de si era ella.

Así fue la presentación de Shakira en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026. | AFP: Rodrigo Oropeza

Han circulado varios rumores en las diferentes redes sociales acerca de que la colombiana tuvo una supuesta “doble” en la presentación de la inauguración.

Uno de los comentarios que más comentarios ha generado por parte de los internautas se trata acerca de una mujer que se llama Shakibecca, quien en varias ocasiones ha hecho imitaciones para parecerse a la artista.

Sin embargo, Shakira aprovechó la oportunidad para expresar su gran habilidad en el campo artístico al ser una de las artistas más reconocidas del mundo, en especial, por todos los acontecimientos que vivió al interpretar la canción ‘Dai Dai’.

Tras el reciente partido que se presentó entre Sudáfrica y México, varios internautas se encuentran bajo la expectativa del próximo partido que tendrá la selección Colombia el cual será el próximo 17 de junio contra Uzbekistán.