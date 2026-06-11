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Ryan Castro se pronunció tras su reciente presentación en la inauguración del Mundial 2026: esto dijo

Ryan Castro dejó un mensaje en sus redes tras su presentación con J Balvin en la inauguración del Mundial 2026.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ryan Castro se pronunció tras su reciente presentación en la inauguración del Mundial 2026: esto dijo
¿Cómo fue la presentación de Ryan Castro en el Mundial 2026? | AFP: Amy Sussman

En las últimas horas, los hinchas del fútbol han generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por todos los detalles que se llevaron a cabo en la inauguración del Mundial 2026 en donde varios artistas colombianos se presentaron.

Sin duda, una de las presentaciones que más tomó por sorpresa a los fanáticos del fútbol y a los colombianos, fue cuando Shakira, J Balvin y Ryan Castro se presentaron en el Estadio Ciudad de México.

Por esta razón, Ryan Castro dejó un mensaje en sus redes sociales que ha generado todo tipo de reacciones tras su aparición junto a J Balvin en la inauguración del torneo deportivo y dejó un contundente mensaje en sus redes.

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Cabe destacar que durante la presentación de la inauguración del Mundial 2026, los artistas colombianos generaron una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales al demostrar su gran talento.

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¿Qué dijo Ryan Castro tras su reciente show en el Mundial 2026? | AFP: Thearon W. Henderson

Sin duda, J Balvin sorprendió al llevar a Ryan Castro como otro de los artistas que se presentaron durante la inauguración del Mundial.

Con base en esto, Ryan Castro compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de seis millones de seguidores, en la que compartió su reacción al respecto, expresando las siguientes palabras:

“Qué gran momento, yo ni me lo creo que canté el inicio del mundial, gracias vida y gracias música, nunca se me va a volver paisaje todo lo que nos pasa. Seguimos sumando”, expresó Ryan Castro en la descripción de la publicación.

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