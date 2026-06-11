En las últimas horas, los hinchas del fútbol han generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por todos los detalles que se llevaron a cabo en la inauguración del Mundial 2026 en donde varios artistas colombianos se presentaron.

Sin duda, una de las presentaciones que más tomó por sorpresa a los fanáticos del fútbol y a los colombianos, fue cuando Shakira, J Balvin y Ryan Castro se presentaron en el Estadio Ciudad de México.

Por esta razón, Ryan Castro dejó un mensaje en sus redes sociales que ha generado todo tipo de reacciones tras su aparición junto a J Balvin en la inauguración del torneo deportivo y dejó un contundente mensaje en sus redes.

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¿Cuáles fueron las palabras de Ryan Castro tras su reciente presentación en la inauguración del Mundial 2026?

Cabe destacar que durante la presentación de la inauguración del Mundial 2026, los artistas colombianos generaron una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales al demostrar su gran talento.

¿Qué dijo Ryan Castro tras su reciente show en el Mundial 2026? | AFP: Thearon W. Henderson

Sin duda, J Balvin sorprendió al llevar a Ryan Castro como otro de los artistas que se presentaron durante la inauguración del Mundial.

Con base en esto, Ryan Castro compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de seis millones de seguidores, en la que compartió su reacción al respecto, expresando las siguientes palabras:

“Qué gran momento, yo ni me lo creo que canté el inicio del mundial, gracias vida y gracias música, nunca se me va a volver paisaje todo lo que nos pasa. Seguimos sumando”, expresó Ryan Castro en la descripción de la publicación.

¿Cómo fue la presentación de Shakira en la inauguración del Mundial 2026?

Durante la inauguración del Mundial 2026, una gran variedad de internautas se sorprendió con todos los detalles que se presentaron durante la inauguración.

Así fue la presentación de Shakira en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026. | AFP: Rodrigo Oropeza

Sin duda, uno de los momentos que más acaparó la atención mediática fue cuando Shakira fue otra de las artistas que interpretó su canción ‘Dai Dai’, junto a Burna Boy.