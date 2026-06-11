Alejandro Estrada lanzó dinámica para premiar a cinco fans con una cena junto a él

Alejandro Estrada, ganador de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus seguidores al anunciar una dinámica con la que cinco fans podrán compartir una cena con él. La iniciativa buscaría acercarlo a su fanaticada y premiar el apoyo que ha recibido tras su paso por el reality.

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¿En qué consiste la dinámica que Alejandro Estrada lanzó para sus fans?

Tras varias semanas de haberse convertido en el ganador de La casa de los famosos Colombia 3, Alejandro Estrada decidió realizar una dinámica para premiar a cinco de sus fanáticas con una cena en Cartagena que podrán compartir junto a él.

Así puedes cenar con Alejandro Estrada: la inesperada dinámica que lanzó. (Foto Canal RCN).

Según reveló por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la idea de este llamativo encuentro nació de compartir con algunas de las mujeres que estuvieron presentes durante su paso por el reality con su apoyo.

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“No crean que me he olvidado de la cita pendiente que tengo con 5 de mis esposas”, mencionó el actor, quien además explicó cómo podían participar para ganar uno de los cinco cupos y qué incluía el premio.

Según comentó Estrada, las mujeres que quisieran participar en la dinámica debían realizar una serie de misiones con el fin de acumular puntos, y las cinco con mayor puntaje serían las ganadoras.

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Quienes ocupen estos primeros cinco lugares contarán con tiquetes aéreos en caso de requerirlo, hotel con desayuno y alimentación incluida, transporte, acceso a playa y, por supuesto, su respectiva cena con él en Cartagena.

Sin embargo, la fecha en la que culminaría dicha dinámica no ha sido revelada públicamente, por lo que aún no se conoce hasta cuándo estará vigente la iniciativa ni cuándo se realizaría la cena en Cartagena.

¿Cómo reaccionaron los fans de Alejandro Estrada al anuncio de la dinámica?

El anuncio de la dinámica de Alejandro Estrada generó una ola de reacciones entre sus seguidores en redes sociales, especialmente entre muchas mujeres que se mostraron emocionadas con la iniciativa.

Tras conocerse la propuesta, varias fanáticas celebraron la oportunidad de poder compartir una experiencia cercana con el actor luego de su paso por La casa de los famosos Colombia 3.