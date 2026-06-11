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Jhonny Rivera abriría las puertas de su finca para ver los partidos de Colombia en el Mundial 2026

Jhonny Rivera abriría su finca al público para que los fans disfruten los partidos de Colombia en el Mundial 2026.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jhonny Rivera propone ver los partidos de Colombia en su finca
Jhonny Rivera propone ver los partidos de Colombia en su finca. (Foto Canal RCN | Freepik).

El reconocido cantante popular Jhonny Rivera estaría pensando en abrir las puertas de su finca durante el Mundial 2026 para que los hinchas puedan reunirse a ver los partidos de la Selección Colombia, generando gran expectativa entre sus seguidores, quienes desde ya esperan que se confirmen más detalles sobre cómo se llevaría a cabo.

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¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre abrir su finca para ver los partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera recibió una pregunta en particular que lo llevó a expresar abiertamente una idea que ha tenido rondando en su cabeza para el Mundial 2026.

Mundial 2026: la inesperada invitación de Jhonny Rivera que emociona a sus seguidores
Mundial 2026: la inesperada invitación de Jhonny Rivera que emociona a sus seguidores. (Foto Freepik).

Y es que uno de sus seguidores quiso saber si el cantante de música popular tenía planeado viajar al exterior para presenciar en vivo alguno de los partidos que la Selección Colombia tiene agendados, obteniendo como respuesta un rotundo no.

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Sin embargo, Rivera aprovechó el momento para revelar que en los últimos días ha pensado en abrir las puertas de su finca para recibir a fanáticos del fútbol y compartir con ellos los partidos de la Selección Colombia en un ambiente en el que pudieran disfrutar de música en vivo y bebidas alcohólicas.

Eso sí, dejó claro que en caso de llevar a cabo esta idea, lo haría bajo la modalidad de reserva, es decir, con aforo limitado.

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“Estaba pensando que en los partidos de Colombia abrir la finca, pues con reserva, para quienes quieran ir a ver los partidos allá conmigo, tomar cervecita, cantar unas dos cancioncitas en el intermedio... Si lo decido, les aviso”.

¿Cuándo se llevará a cabo el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Vale la pena destacar que el primer partido de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo el miércoles 17 de junio. En este primer encuentro, los colombianos tendrán que enfrentarse a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México a las 9:00 p.m. hora Colombia, por lo que Jhonny Rivera cuenta con un par de días para definir si hacer o no realidad este encuentro con los hinchas colombianos.

¿Te imaginas ver a Colombia en el Mundial 2026 desde la finca de Jhonny Rivera?
¿Te imaginas ver a Colombia en el Mundial 2026 desde la finca de Jhonny Rivera? (Foto Freepík).
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