En las últimas horas, el mundo del fútbol se ha vestido de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de un destacado jugador que demostró su gran habilidad dentro de la cancha, en especial, por el importante legado que dejó en su carrera.

Por el momento, varios navegantes han dejado un sentido vacío por parte de los internautas en las redes sociales desde que se confirmó la muerte del futbolista a causa de graves complicaciones de salud.

¿Quién fue el futbolista que falleció en las últimas horas?

El nombre de Sergio Domingo Serrano se ha convertido en tendencia en las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido futbolista, sino que también, por confirmarse su doloroso fallecimiento.

Así se confirmó el fallecimiento del futbolista Sergio Domingo Serrano. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado compartido por parte del Club Deportivo Pinseque, el cual expresó las siguientes palabras en la descripción de la publicación:

“Con inmensa tristeza, el Club Deportivo Pinseque lamenta profundamente el fallecimiento de Sergio Domingo Serrano, a la edad de 20 años. Hoy, toda la familia del Club se une al dolor de sus familiares, amigos y seres queridos, a quienes trasladamos nuestro más sincero pésame y todo nuestro apoyo en estos difíciles momentos”, agregó el Club Deportivo Pinseque.

¿Cuál fue la causa de la muerte por la que falleció el futbolista Sergio Domingo Serrano?

En el reciente comunicado que compartió el Club Deportivo Pinseque, muchos internautas lamentaron el fallecimiento de Sergio Domingo quien demostró tener un gran talento en el fútbol sala.

Así se confirmó el doloroso fallecimiento del futbolista. | Foto: Freepik

Así también, se evidencia que la causa por la que falleció el futbolista se debió a causa de varias complicaciones de salud, pues, el equipo expresó las siguientes palabras en su reciente comunicado:

“Falleció Sergio Domingo Serrano, a la edad de 20 años, tras una valiente y dura lucha contra el cáncer”, expresó el equipo en el comunicado.

En medio del fallecimiento del futbolista, varios internautas generaron una ola de comentarios en la descripción de la publicación tras la lamentable pérdida del reconocido jugador, que dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional al ser un gran referente en el campo del deporte.