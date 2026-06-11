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Shakira brilló en la inauguración del Mundial 2026 y el valor de su outfit sorprende, ¿Cuánto costó?

El look con el que Shakira cautivó en la inauguración del Mundial 2026 tendría un costo inesperado.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Conoce cuánto costó el outfit con el que Shakira brilló en la inauguración del Mundial 2026.
Conoce cuánto costó el outfit con el que Shakira brilló en la inauguración del Mundial 2026. (Foto AFP: Carl De Souza).

Shakira acaparó las miradas durante la inauguración del Mundial de fútbol 2026 con el llamativo outfit que eligió para la ocasión. Más allá de su presentación, el valor de las prendas y accesorios que lució despertó la curiosidad de los seguidores, que rápidamente comenzaron a preguntarse cuánto costó su exclusivo look.

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¿Cómo fue la presentación de Shakira en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026?

Durante la tarde de este jueves 11 de junio, artistas de talla mundial participaron en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, dando inicio a uno de los eventos más esperados por los aficionados al deporte.

Shakira encendió las redes tras su show en el Mundial 2026
La aparición de Shakira en el Mundial 2026 provocó una inesperada polémica. (AFP/ CARL DE SOUZA)

Entre las invitadas especiales estuvo Shakira, quien fue la encargada de cerrar el espectáculo con la interpretación de 'Dai, Dai', canción considerada el himno oficial de la FIFA para esta temporada futbolística.

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Aunque su presentación junto a Burna Boy acaparó miradas, el atuendo que lució sobre el escenario también generó conversación en redes sociales, donde numerosos usuarios comenzaron a preguntarse cuánto podría costar su exclusivo outfit.

¿Cuánto costó el outfit que Shakira usó en la inauguración del Mundial de fútbol 2026?

Como era de esperarse, las dudas sobre el valor de las prendas y accesorios que utilizó la artista no tardaron en surgir entre sus seguidores, convirtiendo su look en uno de los temas más comentados tras la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.

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Para esta ocasión, Shakira lució un body amarillo neón con detalles de malla y mangas largas tipo guante. Completó el conjunto con una falda corta en tonos lila, blanco y amarillo, medias de red y gafas de sol oscuras. Su cabello largo y ondulado terminó de complementar un atuendo moderno y llamativo.

La presentación de Shakira en el Mundial 2026 generó controversia
Shakira encendió las redes tras su show en el Mundial 2026. (AFP/ Rodrigo OROPEZA)

Según información del medio español ABC, este look habría sido diseñado por el estilista Nicolás Bru, quien ha trabajado en varios de los atuendos que la cantante ha utilizado durante sus giras y eventos importantes. No obstante, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Aunque no se conoce el valor exacto del conjunto, al tratarse de un diseño que habría sido creado exclusivamente para esta presentación, expertos señalan que podría alcanzar cifras de varios miles de dólares.

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