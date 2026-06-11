Mario Ruiz vivió incómodo momento con un hincha mexicano en el Mundial 2026: todo quedó en video
Mario Ruiz reveló un video en el que un hincha mexicano lo moja durante el Mundial 2026, generando comentarios por su reacción.
Por fin inició la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 11 de junio y sin duda, está arrasando en las tendencias de todas las plataformas digitales, pues se ha comentado mucho sobre la inauguración y el primer partido México VS Sudáfrica.
El comienzo de este importante evento deportivo se dio en el Estadio Azteca en Ciudad de México, en donde la Selección mexicana logró la victoria quedando 2 – 0 contra el equipo adversario.
por otro lado, otros de lo momentos a los que más han reaccionado en el mundo a través de las redes, ha sido la inauguración, pues el show estuvo lleno de talento latinoamericano como Shakira, J Balvin, Ryan Castro, Danny Oceda, Belinda, maná y Los Ángeles Azules.
Así mismo, el partido dio de qué hablar, pues además de que es el primero del mundial, el equipo anfitrión de México logró ser el ganador en esta oportunidad.
Por eso, no solo los mexicanos, sino Latinoamérica gritó sus dos goles.
¿Cuál es le video que mostró Mario Ruiz en donde hinchas mexicanos lo mojaron en el Mundial 2026?
A través de su cuenta de Instagram, el creador de contenido colombiano Mario Ruiz, compartió un video de cómo vivió uno d los goles de México VS Sudáfrica.
En el clip que reveló, se ve cuando él se está grabando y atrás se ve la tribuna y al celebrar el gol, él grita, pero una de las personas que está atrás, le tira una bebida a alguien más, en modo de celebración.
Quedó registrado cuando este líquido salpica a Mario y alcanza a mojarse la cámara de su celular, pero la reacción de él es la que da de qué hablar.
¿Cómo reaccionó Mario Ruiz luego de ser mojado por un hincha mexicano?
Justo cuando el hincha mexicano celebra el gol de su país y sin querer moja a Mario Ruiz, el colombiano se ríe, pero el hombre nota todo lo que está ocurriendo y vuelve a salpicarle de su bebida.
Pero esto no le importó al influenciador, quien reaccionó riéndose sin hacer nada más y es que en vez de enojarse, disfrutó el momento y siguió celebrando el gol de México, como un ciudadano más de ese país.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike