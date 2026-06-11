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Daniela Ospina se declaró fan de Ryan Castro tras su presentación en el Mundial 2026

Daniela Ospina se mostró fan de Ryan Castro tras su presentación en la inauguración del Mundial 2026 junto a J Balvin.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Ryan Castro conquista a Daniela Ospina con su show en la inauguración del Mundial 2026
Ryan Castro conquista a Daniela Ospina con su show en la inauguración del Mundial 2026. (Foto AFP: Ivan Apfel | Amy Sussman).

La reconocida empresaria colombiana Daniela Ospina sorprendió al reaccionar públicamente a la presentación de Ryan Castro durante la inauguración del Mundial 2026 que se llevó a cabo este jueves 11 de junio, donde compartió escenario con J Balvin, y no dudó en declararse fan del artista tras su show, que se volvió uno de los momentos más comentados del evento.

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¿Cómo fue la presentación de J Balvin y Ryan Castro en el Mundial de fútbol 2026?

En la tarde de este jueves 11 de junio los fanáticos del futbol presenciaron el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la que varios artistas de talla mundial estuvieron a cargo de la ‘fiesta’ que se vivirá a lo largo de las próximas semanas, entre ellos los cantantes colombianos Ryan Castro y J Balvin, quienes aparecieron juntos en medio del campo del estadio Azteca en Ciudad de México.

J Balvin y Ryan Castro lanzaron su primer álbum conjunto.
J Balvin y Ryan Castro se unieron para hacer su primer álbum musical. Foto: AFP - Thearon W. Henderson

Su presentación inició con J Balvin simulando conducir un automóvil falso para posteriormente dar paso a Ryan Castro, quien se encontraba al fondo rodeado de bailarines a los que J Balvin se sumó de inmediato.

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Ambos artistas llevaron a cabo la interpretación de uno de los temas de 'OMERTA', álbum que hicieron juntos y que actualmente es un éxito en la industria musical.

¿Cómo reaccionó Daniela Ospina a la presentación de Ryan Castro y J Balvin?

Ahora bien, al igual que muchos colombianos alrededor del mundo, Daniela Ospina, hermana del arquero de la Selección Colombia, David Ospina, disfrutó de la inauguración del Mundial de fútbol 2026 desde la comodidad de su casa.

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La empresaria compartió un corto video por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, en el que mostró la presentación de J Balvin y Ryan Castro, a quien al parecer escuchaba por primera vez.

Pues la también creadora de contenido mencionó que al escucharlo a Castro había encontrado un gusto en su música. En redes, el momento no pasó desapercibido y varios seguidores comentaron su reacción ante la presentación.

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