En las últimas horas, Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, ha generado múltiples opiniones a través de las distintas plataformas digitales por todos los acontecimientos que ha tenido en su vida cotidiana, en especial, por ser captada con él.

Por esta razón, Alejandra reapareció en sus redes sociales dejando un curioso mensaje que desata todo tipo de reacciones por parte de los internautas.

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¿Cuál fue la reciente historia que compartió Alejandra Salguero mediante sus redes?

Así reapareció Alejandra Salguero en sus redes. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que varios internautas han dejado una ola de comentarios mediante las redes sociales tras una publicación que compartió Alejandra a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 100 mil seguidores en la que expresó las siguientes palabras:

“Acá estoy con una amiga que hace asesoría psicológica, todo lo que tenga que ver con salud mental”, expresó Alejandra Salguero.

En medio de la reciente publicación que compartió Alejandra, varios internautas han generado una ola de reacciones en las distintas plataformas digitales acerca del distanciamiento que tuvo con Tebi Bernal.

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Así también, Alejandra ha demostrado mediante sus redes que está atravesando por un nuevo momento en su vida, en especial, por continuar con sus proyectos personales, alejada de Tebi Bernal.

¿Cuál fue la razón por la que Alejandra Salguero fue captada en video con Tebi Bernal?

En los últimos días, varios internautas generaron una ola de opiniones a través de las distintas plataformas digitales acerca del video que circuló en redes sociales sobre el reencuentro entre Alejandra Salguero y Tebi Bernal.

¿Cómo fue la exrelación de Tebi Bernal con Alejandra Salguero? | Foto: Canal RCN

Aunque Tebi Bernal anunció recientemente a través de sus redes sociales que tomó un notorio distanciamiento con Alejandra Salguero, expresó que todo lo manejaron con madurez.

Así también, Tebi aprovechó la oportunidad para aceptar todos sus errores, en especial, por todo lo que vivieron en su pasado.

Aunque por el momento ninguno ha dicho algo más al respecto, los internautas se mantienen bajo la expectativa de lo ocurrido.