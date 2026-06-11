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Jessi Uribe celebró el inicio del Mundial 2026 y de la emoción dejó ver el rostro de su hija Emilia

Jessi Uribe celebró el inicio del Mundial 2026 y, al compartir un video de la jornada, dejó ver sin querer el rostro de su hija Emilia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jessi Uribe celebró el Mundial 2026 y terminó mostrando el rostro de su hija Emilia
Jessi Uribe celebró el Mundial 2026 y terminó mostrando el rostro de su hija Emilia. (Foto Canal RCN | Freepik).

La emoción por el inicio del Mundial 2026 también se hizo sentir en las redes de Jessi Uribe. El cantante compartió algunos momentos de la jornada y, en medio de la celebración, mostró, sin querer, el rostro de su hija Emilia, un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

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¿Cómo luce Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

Durante la tarde de este jueves 11 de junio Jessi Uribe sorprendió a sus cientos de seguidores al mostrarse por medio de sus redes sociales disfrutando de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 en compañía de su pequeña hija.

¿Qué se sabe de Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe?
Emilia, hija de Paola Jara y Jessi Uribe, nació en 2025 / (Foto de Freepik)

El reconocido cantante de música popular aprovechó su tiempo libre para disfrutar de la comodidad de su hogar para presenciar este importante evento deportivo en el que artistas de talla mundial estuvieron presentes para dar inicio de la manera más alegre.

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"Comenzó lo que espera uno cada cuatro años, qué emoción; me voy a disfrutar este mes, pero una cosa hermosa"

En medio de la emoción, Uribe enfocó por unos segundos a la pequeña Emilia mientras compartía con sus seguidores el momento que vivían juntos. Sin darse cuenta, dejó ver parte de su rostro, permitiendo observar sus cejas y uno de sus ojos, un detalle que rápidamente llamó la atención de los internautas.

¿Cómo reaccionaron los fans de Jessi Uribe al ver el rostro de Emilia?

El inesperado momento no pasó desapercibido entre los seguidores de Jessi Uribe, quienes rápidamente reaccionaron en redes sociales al notar que el cantante había dejado ver parte del rostro de Emilia.

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Los comentarios no tardaron en aparecer, pues muchos usuarios destacaron la ternura de la pequeña y expresaron su emoción al poder conocer un poco más de la hija del artista.

"se parece mucho a Jessi", "solo se vio un poquito, pero se ve hermosa", "qué ternura verla acompañando a su papá", "esos ojitos son iguales a los de Jessi", "cada vez está más grande", fueron algunos de ellos.

Aunque Jessi Uribe y Paola Jara han procurado mantener la privacidad de Emilia desde su nacimiento, este pequeño descuido permitió a sus seguidores conocer un poco más de la menor.

Jessi Uribe comparte nuevo momento de Emilia
Jessi Uribe sorprende al mostrar nuevamente a Emilia. (Foto/ Canal RCN - Freepik)
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