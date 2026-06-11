Juanda caribe rompió el silencio sobre el video de su casa vacía: ¿Sheila lo dejó sin nada?

En las últimas horas, un video publicado en las redes sociales de Juanda Caribe y posteriormente eliminado se viralizó rápidamente. En él, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia mostraba una casa vacía que muchos relacionaron con la vivienda que compartía con Sheila antes de que ella se mudara. Sin embargo, Caribe rompió el silencio frente a la polémica.

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¿Qué mostraba el video que Juanda Caribe subió a redes sociales y luego eliminó?

Durante la tarde del miércoles 10 de junio, un corto video publicado en las historias de la cuenta oficial de Instagram de Juanda Caribe y posteriormente eliminado comenzó a circular en redes sociales, donde se viralizó en cuestión de horas.

¿Cómo habría dejado Sheila la casa de Juanda Caribe? Video viral desata comentarios. (Foto Canal RCN | Freepik).

Según las especulaciones de los internautas, en las imágenes el creador de contenido pretendía mostrar cómo encontró su casa tras regresar a Barranquilla y enterarse de que su pareja se había mudado del lugar junto a su bebé, mientras él aún participaba en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre el video que supuestamente mostraba cómo encontró su casa tras regresar a Barranquilla?

Horas después de que el video se viralizara en redes sociales, Juanda Caribe se pronunció durante una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, donde reúne una amplia comunidad de seguidores. Allí explicó qué ocurrió realmente y aclaró las razones por las que decidió eliminar el audiovisual.

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Según indicó, la publicación se produjo por una confusión y, al darse cuenta del error, la borró de inmediato. Además, aseguró que las imágenes correspondían a una grabación realizada previamente en una de las propiedades que posee en Barranquilla y que estaba ofreciendo en arriendo, por lo que no se trataba de la vivienda que compartía con su expareja y su hija.