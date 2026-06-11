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Él es Julián Quiñones, el colombiano que marcó el primer gol del Mundial 2026

Julián Quiñones fue protagonista en el Mundial 2026 tras marcar el primer gol del torneo con la selección de México.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Julián Quiñones es el colombiano que marcó el primer gol
Julián Quiñones marcó el primer gol en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

El inicio del Mundial 2026 dejó un hecho que rápidamente se convirtió en tema de conversación en el fútbol internacional. El partido inaugural entre México y Sudáfrica tuvo como protagonista a un jugador colombiano que abrió el marcador.

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¿Quién es Julián Quiñones?

Julián Quiñones es un delantero nacido en Magüí Payán, Nariño, el 24 de marzo de 1997. Aunque es colombiano de nacimiento, en 2023 adquirió la nacionalidad mexicana y pasó a integrar la selección de ese país en competencias internacionales.


Su carrera profesional se ha desarrollado entre Colombia, México y Arabia Saudita. En la Liga MX tuvo pasos destacados por equipos como Atlas y América, donde logró títulos de liga y se consolidó como una de las figuras ofensivas del torneo.

Posteriormente continuó su carrera en el fútbol de Arabia Saudita, donde también se ha mantenido como una pieza importante en ataque.

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Con la selección de México ha sido parte del proceso rumbo al Mundial 2026, ocupando posiciones en el frente de ataque como delantero o extremo, aportando movilidad y presencia en el área rival.

¿Cómo fue el gol de Julián Quiñones en el Mundial 2026?

El gol llegó al minuto 9 del partido inaugural entre México y Sudáfrica, en una jugada que se originó tras una presión del equipo mexicano. Esa intensidad obligó al arquero rival a cometer un error en la salida y entregar un pase hacia atrás, lo que derivó en una recuperación inmediata en campo contrario.

¿Cómo fue el gol de Julián Quiñones en el Mundial 2026?
Así fue el gol de Julián Quiñones en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

En esa acción, Erik Lira participó en la presión que permitió recuperar el balón y dejar la jugada servida dentro del área. Julián Quiñones definió con un remate de derecha que terminó en el fondo de la red.

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Con esta anotación, no solo se abrió el marcador del encuentro, sino que también quedó registrado como el primer gol oficial del Mundial 2026.

Además, el hecho llamó la atención porque se trata de un futbolista nacido en Colombia que marca el primer gol del torneo jugando para una selección diferente a la de su país de origen, lo que añade un elemento particular dentro de los registros estadísticos del campeonato.

La emoción del Mundial 2026 podrá seguirse en vivo a través de Canal RCN y su aplicación oficial, opciones habilitadas para disfrutar cada uno de los encuentros del torneo.

¿Cómo fue el gol de Julián Quiñones en el Mundial 2026?
Julián Quiñones, colombiano que marcó el primer gol del Mundial 2026 / (Foto de AFP)

 

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