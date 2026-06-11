El espectáculo inaugural del Mundial 2026 ha reunido a varios artistas internacionales y ha puesto la atención en los preparativos de Shakira y su equipo de baile. En ese contexto, una de sus bailarinas ha llamado la atención en redes sociales.

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¿Cuándo se presentará Shakira en el Mundial 2026?

Shakira tiene realizará su presentación en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 este 11 de junio en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, en el marco del inicio del torneo organizado por la FIFA World Cup 2026.

La ceremonia está programada para comenzar a las 11:30 a.m. hora de Colombia, antes del partido entre México y Sudáfrica. En el escenario también se espera la participación de Burna Boy, con la interpretación de la canción oficial del torneo, junto a otros artistas invitados como:

Alejandro Fernández

Belinda

J Balvin

Ryan Castro

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Danny Ocean

Tyla.

Shakira estará en la inauguración del Mundial 2026 / (Fotos de AFP)

La transmisión podrá verse a través de Canal RCN y su aplicación oficial. ¡No te la pierdas!

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¿Quién es la bailarina de Shakira en el show del Mundial 2026?

Darina Littleton es la bailarina y capitana del equipo de baile que acompaña a Shakira en el proceso de preparación para la presentación. De acuerdo con su trayectoria, es una artista y coreógrafa con más de diez años de experiencia en la industria del entretenimiento.

En sus redes sociales se observa que ha trabajado con figuras como Beyoncé y Cardi B, y participó en el espectáculo de Coachella 2018 junto a la primera.

También ha estado presente en montajes en los que ha colaborado con la artista colombiana en eventos anteriores, como la presentación de She Wolf en la Copa Davis en Madrid en 2019 y otras apariciones en escenarios internacionales.

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¿Qué ha dicho Darina Littleton sobre su trabajo con Shakira?

En diferentes entrevistas, Darina ha descrito el trabajo con Shakira como un proceso de creación y exigencia artística. Según ha dicho, la cantante se mantiene activa en el desarrollo de cada detalle de la puesta en escena.

También ha señalado que el reto principal consiste en acompañar ese nivel de exigencia sin perder la unión del grupo. Asimismo, ha destacado que el trabajo con la artista no se limita al baile, sino que incluye aspectos como la iluminación, el vestuario y la coordinación del show.

Darina Littleton habla sobre su trabajo con Shakira / (Foto de AFP)

En cuanto a rumores sobre el trato dentro del equipo, la bailarina ha indicado en distintas ocasiones que la dinámica de trabajo se basa en el respeto y la colaboración entre los integrantes.

Sus declaraciones han generado comentarios entre los internautas, quienes se preguntan cómo es la dinámica de trabajo con una artista de este nivel, especialmente en escenarios de alta exigencia como los que integra la cantante.