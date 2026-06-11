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Colombia renunció a ser sede del Mundial de 1986; te contamos las razones detrás de esa decisión

La renuncia al Mundial 1986 reflejó las limitaciones de la época y transformó la historia del fútbol colombiano.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Colombia renunció al Mundial de 1986.
Colombia renunció al Mundial de 1986. (Foto: Pedro Ugarte)

En medio del ambiente mundialista, la memoria revive un episodio que aún genera nostalgia: la renuncia de Colombia a ser sede del Mundial de 1986.

En época del Mundial 2026, revivieron las razones por las que Colombia renunció como sede en 1986.
En época del Mundial 2026, revivieron las razones por las que Colombia renunció como sede en 1986. (Foto: Jaime Razuri)

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¿por qué Colombia no pudo ser sede del Mundial de fútbol de 1986?

Lo que comenzó como un sueño cargado de ilusión terminó convertido en una historia de frustración que marcó a toda una generación.

La designación inicial fue celebrada como un triunfo simbólico. El país se veía capaz de organizar la cita más grande del fútbol y mostrar al mundo su cultura y pasión.

Sin embargo, con el paso de los años, la realidad fue imponiéndose. Las exigencias internacionales pedían escenarios monumentales, tecnología de punta y aeropuertos modernos, condiciones que estaban lejos de cumplirse en aquel entonces.

El país atravesaba una recesión económica que limitaba cualquier inversión en infraestructura.

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A esto se sumaba la violencia interna, lo que hacía imposible garantizar seguridad para un evento global.

La decisión de renunciar no fue un capricho político, sino un acto de pragmatismo: había prioridades urgentes que atender antes de pensar en estadios y ceremonias.

La renuncia tuvo un impacto inmediato en lo deportivo. Al perder la sede, Colombia también perdió el cupo automático para disputar el torneo.

La Selección debió enfrentar las eliminatorias y, tras un camino lleno de obstáculos, quedó fuera en el repechaje.

Más allá del fútbol, la renuncia dejó una huella simbólica. Colombia quedó marcada por la sensación de haber dejado escapar una oportunidad histórica de mostrarse al mundo.

Sin embargo, también fue un aprendizaje: la necesidad de fortalecer la infraestructura deportiva y de proyectar al país con mayor solidez en el ámbito internacional.

Hoy, cuatro décadas después, el recuerdo de 1986 se mezcla con la emoción por el Mundial 2026, que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

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La ironía es inevitable: México, que tomó la sede en aquel entonces, vuelve a ser protagonista, mientras Colombia sigue soñando con la posibilidad de algún día albergar el torneo.

La historia demuestra que el fútbol no solo depende del talento en la cancha, sino también de las condiciones sociales, económicas y políticas que rodean a un país.

Y, aunque aquella oportunidad se perdió, la pasión de los colombianos por el deporte rey nunca dejó de crecer.

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