J Balvin y Belinda protagonizaron un inesperado momento previo a la inauguración del Mundial 2026

Belinda y J Balvin sorprendieron al tener un inesperado encuentro previo a la inauguración del Mundial 2026.

J Balvin cantó en la inauguración del Mundial 2026. (Foto: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP)

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¿Cómo fue el encuentro entre Belinda y J Balvin en el Mundial 2026?

Se inauguró el Mundial de fútbol en México, Estados Unidos y Canadá y el talento latino no podía faltar.

En el video que circula en redes sociales se les ve a los cantantes saludarse con un abrazo mientras recorren las instalaciones del mítico estadio Azteca, donde se llevó a cabo el evento principal.

Belinda abrió la ceremonia con su voz, seguida del reguetonero que llevó a Ryan Castro como invitado sorpresa.

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Después, Shakira interpretó el tema oficial junto al africano Burna Boy en un espectáculo lleno de bailarines que encendió la fiesta deportiva más vista del planeta.

La inauguración fue todo un éxito y los artistas colombianos cumplieron con las expectativas del público, que se mostró emocionado desde el primer minuto.

La mezcla de géneros y culturas convirtió el inicio del torneo en un despliegue artístico sin precedentes.

La presencia de artistas latinos en la inauguración reafirmó el papel de la región como epicentro cultural.

Belinda y J Balvin no solo representaron a México y Colombia, sino que llevaron al escenario la identidad de millones de seguidores que ven en la música un reflejo de su pasión.

La participación de figuras latinas dejó claro que la música es un puente que conecta culturas y que el fútbol, más allá de los goles, es un espacio de encuentro global.

¿En cuántos Mundiales ha participado la Selección Colombia?

Y para Colombia, la cita tiene un significado especial: esta es la sexta participación de la Selección en una Copa del Mundo, un logro que reafirma el crecimiento y la constancia del fútbol nacional.

Hoy inicia además un ciclo histórico de 104 partidos, el calendario más extenso en la historia de los Mundiales, que promete emociones sin pausa y un despliegue deportivo a gran escala. La fiesta apenas comienza y el mundo entero ya está vibrando con la pasión del fútbol.