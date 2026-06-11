Juanda Caribe causa conmoción al referirse sobre una nueva oportunidad en el amor: ¿con Mariana?
Juanda Caribe está en Medellín y desde allá causó controversia al referirse sobre el amor y dar señales que apuntan a Mariana Zapata
Juanda Caribe desató un gran revuelo en redes sociales luego de compartir una polémica historia en Medellín, en al que estarían relacionando a Mariana Zapata.
Luego de La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada, los internautas han estado muy pendientes de qué sucederá entre los dos exparticipantes, quienes se generaron polémica por su vínculo cercano.
Algunos internautas y seguidores del programa apoyan su relación, pero otros no lo ven con buenos ojos luego de que ellos mostraran su atracción, cuando el humorista sostenía una relación con Shiela Gándara.
Aunque él no sabía que la madre de su hija ya le había terminado, él todavía la mencionaba, pero así mismo, decía que quería y que le gustaba su compañera, pero, al ver que sí estaría soltero, Juanda le estaría dando luz verde a su cercanía con Mariana.
¿Cuál fue la historia de Juanda Caribe que le estaría dedicando a Mariana Zapata?
A través de su cuenta de Instagram, Junada Caribe causó revuelo tras publicar una polémica historia en la que estaría relacionando a Mariana Zapata.
Por un lado, escribió que estar en “Medellín empezó a sonar así” y de fondo de si foto se escucha una canción de amor que dice:
“Muchos dicen que yo soy muy optimista que me estoy pasando de soñador y perdone que el corazón insista, pero yo no sé darme por perdedor. Porque si esto no es amor, dime tú qué es esto”.
Adicionalmente, escribió que “esa canción tendrá una modelo y protagonista”; sin duda, esto generó especulaciones sobre su relación con Mariana Zapata.
¿Juanda Caribe y Mariana Zapata ya se reencontraron en Medellín?
Mariana Zapata reveló que el Team Blue se reencontrará en Medellín, lo que emocionó a sus seguidores de La casa de los famosos Colombia.
Por eso, todos están esperando su reencuentro con Juanda Caribe, precisamente en la ciudad de las flores; y ahora, mucho más por la historia que publicó el humorista, hablando del amor, como si quisiera darse una nueva oportunidad con ella.
Pero esto son solo especulaciones, por ahora, se espera que ellos compartan cómo será su reencuentro y si revelando detalles de su vínculo.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike