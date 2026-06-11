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Tebi Bernal desató revuelo tras burlarse de las críticas en redes: “Perdón por ser yo”

Tebi Bernal se habría burlado de las críticas recibidas luego de su reencuentro con Alejandra Salguero.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Tebi Bernal comparte curioso video en medio de las críticas.
Tebi Bernal desató comentarios tras video burlándose luego de su reencuentro con Alejandra Salguero. (Foto: Canal RCN)

Tebi Bernal causó revuelo en redes sociales luego de compartir un video en el que se mostró lanzando algunas ironías sobre su situación y las críticas que ha recibido recientemente tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

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¿Por qué Tebi Bernal ha sido tendencia tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, donde suma miles de seguidores, el exparticipante publicó un curioso video en el que aparece riéndose a carcajadas y luego adoptando una actitud seria que los caracterizó en La casa más famosa.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó la publicación, el cual generó reacciones entre sus seguidores.

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“¡Ay, perdón por ser yo!”, escribió Tebi Bernal, y luego agregó: “Están actuando como un loco y primero que todo, yo no estoy actuando”, junto a un emoji de taparse los ojos.

Y es que, por estos días, Tebi ha estado en el centro de la polémica luego de su salida de La casa de los famosos Colombia, especialmente tras el reencuentro con Alejandra Salguero, su expareja, con quien habría terminado su relación luego de haber sostenido una cercanía con Alexa Torrex en medio de la convivencia.

Tebi Bernal comparte curioso video en medio de las críticas.
Tebi Bernal desató comentarios tras video burlándose luego de su reencuentro con Alejandra Salguero. (Foto: Canal RCN)

Esta situación le ha generado varias críticas, pues muchos aseguran que habría utilizado su cercanía con la cucuteña como estrategia dentro del reality.

¿Qué se ha dicho Tebi Bernal sobre una posible reconciliación con Alejandra Salguero?

Por otro lado, también han surgido rumores sobre una posible reconciliación entre Tebi Bernal y Alejandra Salguero, luego de que se viralizaran videos donde se les ve compartiendo en familia junto a sus respectivos hijos.

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Sin duda, ha avivado los rumores de una reconciliación entre ellos y ahora este video sorprendió a muchos, pues lo relacionaron como una posible indirecta hacia quienes lo critican.

En redes sociales, algunos usuarios reaccionaron con fuertes palabras hacia él, como ‘falso’.

Tebi Bernal comparte curioso video en medio de las críticas.
Tebi Bernal desató comentarios tras video burlándose luego de su reencuentro con Alejandra Salguero. (Foto: Canal RCN)

Mientras tanto, Tebi en los últimos días ha compartido varios contenidos junto a Valentino Lázaro, con un tono de humor en donde también se les ha visto con varios exparticipantes como Eidevin.

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