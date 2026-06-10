Uno de los eventos más importantes de Colombia anunció su cartel oficial para el 2026. Se trata del Festival Cordillera, uno de los pocos festivales de gran formato en Latinoamérica, enfocado únicamente en cantantes y sonidos de habla hispana.

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La primera edición del Festival Cordillera se llevó a cabo en el 2022 en Bogotá y, desde entonces, los miles de seguidores de la música latinoamericana esperan anualmente el anuncio del cartel oficial donde se presenta a las voces que estarán en los escenarios durante el evento.

Algunos de los artistas más importantes que han estado en las tarimas del Cordillera son: Maná, Juan Luis Guerra, Rubén Blades, Juanes, Fito Páez, entre otros. Cada año que se ha celebrado el festival ha estado lleno de experiencias inolvidables para el púbico y la edición número 5 no será la excepción

Juan Luis Guerra hizo parte de la tercera edición del Festival Cordillera (Foto de AFP/Oscar Gonzalez)

¿Cuáles artistas estarán en el Festival Cordillera 2026?

A través de las redes sociales, el Festival ha anunciado su cartel oficial para el 2026, donde mencionan los nombres de todos los artistas que harán parte del gran evento. Algunas de las voces más reconocidas que se podrán escuchar en el festival serán:

Ricky Martin

Andrés Calamaro

Caifanes

Sean Paul

Beéle

Kany García

Cultura Profética

Grupo Niche

Dread Mar I

Sin embargo, esos no son los únicos artistas/bandas que harán parte del evento. Algunos otros nombres destacados también son: Panteón Rococó, Miguel Mateos, Diamante Eléctrico, Draco Rosa, Los Cafres, entre muchos otros.

A diferencia de otros festivales como el Estereo Picnic, Cordillera nació como una propuesta clara de unir artistas que representen la identidad musical de América Latina y el Caribe. Es por ello que, su lema "El futuro es latino", representa roda la esencia del evento.

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¿Cuándo y dónde será el Festival Cordillera 2026?

La quinta edición del festival se llevará a cabo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar en el occidente de Bogotá y las fechas programadas para el evento son el 12 y 13 de septiembre del 2026.

Anualmente, la capital colombiana recibe a miles de turistas interesados en asistir al Festival Cordillera. Bogotá es un buen lugar para la realización de un evento de tal magnitud, ya que cuenta con la infraestructura necesaria para que, incluso, personas de otros lugares del país puedan disfrutar de esos espectáculos.

Ricky Martín, Andrés Calamaro y Sean Paul son algunos artistas que hacen parte del cartel oficial del Festival Cordillera 2026 ( Fotos de AFP/Cindy Ord, AFP/Bridget BENNETT, AFP/FADEL SENNA)

¿Dónde y cómo conseguir las boletas para el Festival Cordillera 2026?

El Festival Cordillera suele manejar los precios de la boletería por etapas. Es por ello que, se recomienda adquirir las entradas lo más antes posible, antes de que las tarifas suban; ya que cada vez que se agota una etapa, se habilita la siguiente con un valor más alto.

La forma más segura de comprar las boletas es a través del sitio oficial del Festival siguiendo estos pasos:

Ingresa al sitio oficial del festival.

Selecciona el tipo de entrada (General, GA+ o VIP)

Elige la etapa disponible.

Completa tus datos y realiza el pago.

Recibirás la confirmación de compra y las instrucciones para acceder al evento.

La boletería ya se encuentra disponible.