Alexa Torrex causó revuelo con polémica indirecta sobre Tebi Bernal: “te pintaron pajaritos”

Durante esta segunda semana de junio, ha habido un gran revuelo en redes sociales debido a la relación de Tebi Bernal con Alexa Torrex y su exnovia, Alejandra Salguero.

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Precisamente, luego de La casa de los famosos Colombia 2026, la cual terminó el pasado 29 de mayo, el deportista llegó a Medellín y tenía con toda la expectativa a sus seguidores de qué pasaría con su relación amorosa.

Pues en el programa de la vida en vivo, él y Alexa Torrex se involucraron mientras cada uno sostenía una relación en exterior, pero ambas terminaron al ver lo que estaba pasando entre ellos, como resultado del falso shippeo.

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Por eso mismo, las especulaciones por estos días es que Bernal y Salguero habrían vuelto, mientras que Alexa Torrex estaría pasando su tusa, de hecho, ella misma contó que estaba con el corazón roto por cómo quedaron las cosas con Tebi.

¿Cuál es la historia de Alexa Torrex con la que causó revuelo por su relación con Tebi Bernal?

En horas el medio día de este jueves 11 de junio, Alexa Torrex publicó una historia a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde se ve que va con su familia dentro de un auto y allí suena una polémica canción.

Alexa Torrex encendió las redes con llamativa indirecta. (Foto/ Canal RCN)

El tema es “Te pintaron pajaritos” de Andy Rivera y mientras los familiares de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia la cantaban, ella apenas hacía caras, pero escribió: “pasarse así”.

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Esa era la canción que siempre le cantaban a Alexa, tras salir de la competencia y ver que Tebi no reaccionaba como si la estuviera extrañando y, además, se esperaba que las cosas entre ellos dos no pasara nada, según predicciones e los internautas.

¿Tebi Bernal y Alejandra Slaguero regresaron?

Hasta el momento, algunos usuarios de redes creen que Tebi Bernal y Alejandra Salguero sí volvieron, pero otros consideran que no, ya que la misma modelo paisa dijo que no son nada.

Alexa Torrex causó reacciones con canción que recordó su historia con Tebi. (Foto/ Canal RCN)

Pues ambos se dejaron ver juntos en el cine en Medellín, por eso el furor en las plataformas digitales en donde circuló el momento.

Por ahora, si alguno de los dos no confirma que regresaron, esa es la verdad de su relación.