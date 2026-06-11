Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juanda Caribe anunció que Alexa Torrex será la modelo de su nueva marca

Juanda Caribe usó su polémico nombre a su favor y hará parte de ello a Alexa Torrex, al ser la modelo de su nueva marca.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Juanda Caribe sorprendió con anuncio sobre Alexa Torrex y su nueva marca
Alexa Torrex será la imagen de la nueva marca de Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Después de La casa de los famosos Colombia 2026, los exparticipantes de esta tercera temporada siguen siendo tendencia en las plataformas digitales, ya que los internautas han estado pendientes de qué pasaría con sus vidas tras la realidad.

Artículos relacionados

Por un lado, tras las polémicas que se vivieron por los vínculos y romances que nacieron dentro de la competencia y lo que esto generó por fuera de la convivencia, como en el caso de Juanda Caribe, Tebi Bernal, Alexa Torrex y Mariana Zapata.

Así mismo, hay una de las controversias que siguen vivas y es la del congelado de la expareja de Alexa Torrex, quien aprovechó su visita para arremeter en contra de Juanda Caribe, por las diferencias que tuvo con la cantante.

Artículos relacionados

Tras varios meses de ese momento comentado, Juanda Caribe salió de la competencia para continuar con sus proyectos y quiso sacar provecho de la situación para emprender un negocio con el sobrenombre que le pusieron.

¿Qué dijo Juanda Caribe sobre Alexa Torrex con relación a su nueva marca?

A través de las historias en Instagram, Juanda Caribe se hizo público en la mañana de este jueves 11 de junio que, Alexa Torrex será la modelo de su nueva marca llamada 'Tang4a Caribe'.

Juanda Caribe eligió a Alexa Torrex para su nueva marca
Juanda Caribe se sorprendió con anuncio sobre Alexa Torrex y su nueva marca. (Foto/Canal RCN)

Pues el humorista emprendió una nueva marca con este sobrenombre que le pusieron en redes sociales por la prenda de ropa que le dio el ex de la cantante durante su congelado.

Precisamente, esto provocó reacciones en las plataformas digitales, ya que esa es una gran estrategia de marketing que sea la misma Alexa la modelo de la primera colección de la marca que surgió tras un escándalo.

Artículos relacionados

¿Cuáles detalles dio Juanda Caribe sobre su nueva marca?

Alexa Torrex será la imagen de la nueva marca de Juanda Caribe
Juanda Caribe eligió a Alexa Torrex para su nueva marca. (Foto/Canal RCN)

Juanda Caribe ya había revelado días antes que está trabajando en su primera colección de la nueva marca 'Tang4 Caribe', pues subió una historia con el arroba de la cuenta de Instagram de su empresa.

Así mismo, se dejó ver reunido con quien sería su equipo para planear la colección con la que debutará su marca, la cual saldría pronto, según lo que ha revelado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juanda Caribe causa conmoción al referirse a una nueva oportunidad en el amor Juanda Caribe

Juanda Caribe causa conmoción al referirse sobre una nueva oportunidad en el amor: ¿con Mariana?

Juanda Caribe está en Medellín y desde allá causó controversia al referirse sobre el amor y dar señales que apuntan a Mariana Zapata

Alexa Torrex encendió las redes con llamativa indirecta Alexa Torrex

Alexa Torrex causó revuelo con polémica indirecta sobre Tebi Bernal: “te pintaron pajaritos”

Alexa Torrex compartió una polémica historia con una canción en la que relacionan a Tebi Bernal, “te juraron falso amor y lo creíste”.

Tebi Bernal comparte curioso video en medio de las críticas. Influencers

Tebi Bernal desató revuelo tras burlarse de las críticas en redes: “Perdón por ser yo”

Tebi Bernal se habría burlado de las críticas recibidas luego de su reencuentro con Alejandra Salguero.

Lo más superlike

shakira en el Mundial 2026 Shakira

Periodista se vuelve viral tras dejar tirado en vivo por pedirle una foto a Shakira en el Mundial 2026

Periodista argentino causó risas tras mostrarse fiel fanático a Shakira y dejar de transmitir en televisión.

Festival Cordillera 2026 cartel oficial Talento nacional

¡Ya es oficial! El Festival Cordillera 2026 presentó su cartel: estos son los artistas invitados

Así se preparan Isabella Ladera y Manuela QM para la llegada de sus bebés Salud y Belleza

¿Qué beneficios tiene el yoga prenatal? Isabella Ladera y Manuela QM lo practican antes de dar a luz

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió