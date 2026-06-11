Juanda Caribe anunció que Alexa Torrex será la modelo de su nueva marca

Después de La casa de los famosos Colombia 2026, los exparticipantes de esta tercera temporada siguen siendo tendencia en las plataformas digitales, ya que los internautas han estado pendientes de qué pasaría con sus vidas tras la realidad.

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Por un lado, tras las polémicas que se vivieron por los vínculos y romances que nacieron dentro de la competencia y lo que esto generó por fuera de la convivencia, como en el caso de Juanda Caribe, Tebi Bernal, Alexa Torrex y Mariana Zapata.

Así mismo, hay una de las controversias que siguen vivas y es la del congelado de la expareja de Alexa Torrex, quien aprovechó su visita para arremeter en contra de Juanda Caribe, por las diferencias que tuvo con la cantante.

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Tras varios meses de ese momento comentado, Juanda Caribe salió de la competencia para continuar con sus proyectos y quiso sacar provecho de la situación para emprender un negocio con el sobrenombre que le pusieron.

¿Qué dijo Juanda Caribe sobre Alexa Torrex con relación a su nueva marca?

A través de las historias en Instagram, Juanda Caribe se hizo público en la mañana de este jueves 11 de junio que, Alexa Torrex será la modelo de su nueva marca llamada 'Tang4a Caribe'.

Juanda Caribe se sorprendió con anuncio sobre Alexa Torrex y su nueva marca. (Foto/Canal RCN)

Pues el humorista emprendió una nueva marca con este sobrenombre que le pusieron en redes sociales por la prenda de ropa que le dio el ex de la cantante durante su congelado.

Precisamente, esto provocó reacciones en las plataformas digitales, ya que esa es una gran estrategia de marketing que sea la misma Alexa la modelo de la primera colección de la marca que surgió tras un escándalo.

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¿Cuáles detalles dio Juanda Caribe sobre su nueva marca?

Juanda Caribe eligió a Alexa Torrex para su nueva marca. (Foto/Canal RCN)

Juanda Caribe ya había revelado días antes que está trabajando en su primera colección de la nueva marca 'Tang4 Caribe', pues subió una historia con el arroba de la cuenta de Instagram de su empresa.

Así mismo, se dejó ver reunido con quien sería su equipo para planear la colección con la que debutará su marca, la cual saldría pronto, según lo que ha revelado.