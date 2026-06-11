El periodista Marcelo Benedetto protagonizó un divertido momento en plena transmisión en vivo en televisión tras ver a la cantante Shakira.

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¿Periodista dejó tirado en vivo por Shakira?

El argentino se encontraba en el Estadio Azteca de la Ciudad de México transmitiendo para su país con una cadena televisiva y dejó a sus colegas, que estaban conectados del otro lado hablando solos.

En medio de la transmisión, el periodista se dio cuenta de la aparición de la barranquillera en el Estadio, debido a su presentación para la inauguración del Mundial 2026, y este sin dudarlo decidió ir a buscarla, dejando de lado la transmisión luego de pedirles permiso a sus colegas.

"Me permite voy por una consigna, está viniendo Shakira, voy a buscar a Shakira", expresó.

Posteriormente, soltó el micrófono y se fue a buscar a la cantante, quien se dirigía de un lugar a otro del Estadio y en medio de su recorrido, el periodista la abordó para tomarse una fotografía con ella.

El camarógrafo capturó toda la situación, mientras los periodistas que estaba en estudio narraban lo que estaba pasando con su compañero.

En la grabación se vio a la artista luciendo ropa deportiva muy cómoda para los ensayos previos a su presentación, mientras el periodista lucía bastante elegante.

El hombre le pidió la fotografía, la cual ella le cedió y siguió su camino saludando a quienes estaban alrededor.

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¿Qué reacciones provocó el periodista tras mostrarse fan de Shakira?

Luego del momento, que se volvió viral rápidamente en redes sociales muchos internautas señalaron que en su lugar habrían hecho lo mismo, pues podría ser la única oportunidad en cruzarse con ella y poder tomarse una fotografía a su lado.

Otros, destacaron lo mucho que se divirtieron con la situación y cómo los otros periodistas improvisaron en la marcha.

Asimismo, se volvió viral el resultado, enseñando también cómo quedó la fotografía por la que provocó tantas risas.

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