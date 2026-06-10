¿Qué beneficios tiene el yoga prenatal? Isabella Ladera y Manuela QM lo practican antes de dar a luz

El yoga y algunos ejercicios de movilidad durante el embarazo han ganado popularidad entre varias famosas, quienes han revelado a través de sus redes sociales parte de esas rutinas que hacen previo a la llegada de su bebé.

¿Qué ejercicios han mostrado Isabella Ladera y Manuela QM durante el embarazo?

Entre ellas se encuentran Isabella Ladera y Manuela QM, quienes recientemente han mostrado algunos de los ejercicios que realizan durante esta última etapa del embarazo.

Las prácticas que realizan han despertado curiosidad entre sus millones de seguidores, especialmente entre quienes se preguntan cuáles son los beneficios que estas prácticas pueden aportar en la recta final del embarazo.

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A través de sus redes sociales, Isabella Ladera compartió recientemente una rutina de preparación física. En el video se le observa a la modelo venezolana realizando ejercicios de estiramiento, especialmente enfocados en la zona de las piernas y la pelvis.

Isabella Ladera y Manuela QM apuestan por esta actividad antes de dar a luz. (Foto: AFP)

La creadora de contenido atraviesa una etapa avanzada de su embarazo y, según lo que se ha revelado, se espera que su bebé nazca a mediados del mes de julio.

Por su parte, Manuela QM, pareja sentimental del cantante de música urbana Blessd, también en el último tiempo ha compartido algunos de los ejercicios que está realizando para preparase para la llegada de su bebé.

¿Qué beneficios puede aportar el yoga prenatal para el parto?

Tanto Isabella Ladera como Manuela QM han compartido a sus seguidores que racializan yoga prenatal.

De acuerdo con especialistas en salud materna, el yoga prenatal puede contribuir a mejorar la movilidad de la pelvis, fortalecer músculos que participan durante el trabajo de parto y favorecer una mejor postura durante el embarazo.

Isabella Ladera y Manuela QM apuestan por esta actividad antes de dar a luz. (Foto: Freepik)

Además, algunas de estas prácticas ayudan a trabajar la respiración y la relajación, aspectos que suelen ser utilizados durante el proceso de parto.

También puede contribuir a reducir tensiones musculares, mejorar el equilibrio corporal y aumentar la conciencia sobre los movimientos del cuerpo durante las últimas semanas de gestación.

Por esta razón, cada vez más mujeres incluyen este tipo de ejercicios dentro de sus rutinas de preparación para la llegada de sus bebés, siempre bajo acompañamiento profesional y siguiendo las recomendaciones médicas correspondientes.