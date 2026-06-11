Lina Tejeiro enterneció en redes al presumir "las pataditas" de su bebé; así fue el momento

Lina Tejeiro continúa compartiendo algunos momentos de su embarazo con sus seguidores. En esta ocasión, la actriz generó todo tipo de reacciones al dejar en evidencia el crecimiento que ha tenido su bebé en el vientre.

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¿Qué ha dicho Lina Tejeiro sobre su embarazo?

El 30 de abril de 2026, Lina confirmó que está esperando un bebé a través de un video publicado en sus redes sociales. En la grabación, la actriz mostró una ecografía y compartió una reflexión sobre la maternidad y los cambios que ha experimentado en esta nueva etapa.

Durante entonces, Tejeiro compartió varias reflexiones sobre la maternidad y cómo ha vivido esta nueva etapa. La actriz aseguró que convertirse en madre le ha permitido comprender que no todo está bajo control y que lo más importante es el el bienestar de los hijos.

“Hoy son dos corazones latiendo dentro de mí”, añadió.

Lina Tejeiro se pronunció sobre su embarazo / (Foto del Canal RCN)

Días después sostuvo una coversación con sus seguidores para explicar que, en parte, esta fue la razón de su falta de actividad en redes sociales. En ese espacio también agradeció el apoyo que ha recibido por parte de su comunidad.

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¿Quién es el papá del bebé de Lina Tejeiro?

Uno de los temas que más curiosidad ha generado entre los internautas está relacionado con la identidad del padre de su bebé. Sin embargo, Lina Tejeiro ha manifestado que manejará ciertos aspectos de esta etapa de manera reservada.

Lina Tejeiro no ha revelado quién es el padre de su bebé / (Foto del Canal RCN y Freepik)

La actriz ha señalado que existen temas que desea compartir públicamente y otros que prefiere mantener en privado. Hasta el momento, no ha revelado quién es el padre del bebé ni ha entregado detalles sobre su situación sentimental.

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¿Qué momentos de su embarazo ha compartido Lina Tejeiro?

Aunque ha decidido reservar parte de su proceso, Lina Tejeiro sí ha mostrado algunos momentos relacionados con el avance de su embarazo. Uno de los más recientes fue el que compartió a través de sus redes sociales, donde dejó ver los movimientos de su bebé.

En el video, la actriz aparece acostada mientras se observan las pataditas del bebé en su vientre. Junto a la publicación escribió:

“Sentir sus pataditas🤌🏻😍”.

El contenido rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes dejaron mensajes de cariño en esta nueva etapa de la actriz. Para muchos internautas, se trata de una de las publicaciones más significativas que ha compartido desde que confirmó la noticia de su embarazo.