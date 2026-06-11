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Juliana Calderón compartió curioso momento entre su bebé y su mascota; el video llamó la atención

Juliana Calderón llamó la atención en redes sociales al revelar nuevos detalles sobre la llegada de su primer bebé.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Juliana Calderón llamó la atención al presentar al "hermanito" de su bebé
Juliana Calderón reveló nuevos detalles de su embarazo / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Juliana Calderón continúa compartiendo detalles de su embarazo en redes sociales. En esta ocasión, una publicación sobre la llegada de su primer hijo llamó la atención de sus seguidores, quienes siguen de cerca cada novedad de esta nueva etapa en su vida.

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¿Qué se sabe del embarazo de Juliana Calderón?

Juliana Calderón confirmó que está esperando su primer hijo, noticia que rápidamente se difundió en redes sociales. La información comenzó a circular luego de que Yina Calderón se mostrara emocionada por la noticia de ser tía.

¿Qué se sabe del embarazo de Juliana Calderón?
Yina Calderón se mostró emocionada por el embarazo de Juliana Calderón / (Fotos del Canal RCN)

Posteriormente, Leonela Calderón también compartió su alegría por la llegada del nuevo integrante de la familia. La confirmación definitiva llegó el 9 de junio de 2026, cuando Juliana compartió imágenes de una ecografía en sus redes sociales.

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¿Quién es el padre del bebé de Juliana Calderón?

Tras conocerse la noticia del embarazo, comenzaron a surgir diferentes especulaciones sobre la identidad del padre del bebé. Entre las versiones que circularon en redes sociales apareció el nombre Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano.

Sin embargo, Juliana decidió aclarar la situación y descartó públicamente la versión. Además, explicó que por ahora no revelará la identidad del padre de su hijo.

¿Quién es el padre del bebé de Juliana Calderón?
Juliana Calderón no ha revelado quién es el padre de su bebé / (Foto del Canal RCN y Freepik)

A través de un video compartido el 10 de junio, señaló que hablará sobre ese tema cuando la otra persona también se sienta preparada para hacerlo. Según comentó, se trata de una decisión que involucra a ambas partes.

En ese mismo espacio, Juliana reveló que ya tiene algunas opciones de nombres para el bebé. Si es niña, contempla nombres como Guadalupe o Dulce María.

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¿Qué compartió Juliana Calderón sobre su embarazo?

Uno de los contenidos recientes que más comentarios generó fue un video en el que Juliana aparece junto a su mascota. En las imágenes, el perro se acerca a ella y apoya la cabeza sobre su vientre mientras la creadora de contenido interactúa con él.

Al notar el comportamiento del animal, Juliana le habló de manera cariñosa y comentó que no debía molestar al bebé porque podía asustarse. Luego continuó conversando con su mascota mientras observaba sus reacciones.

"No moleste al bebé porque él se asusta, el hermanito", dijo.

El momento llamó la atención porque el perro comenzó a aullar mientras permanecía cerca de su vientre. Ante esto, Juliana preguntó en tono jocoso qué le estaría diciendo al bebé.

Por ahora, la empresaria continúa mostrando algunos momentos de su embarazo en redes sociales, mientras sus seguidores permanecen atentos a las próximas actualizaciones sobre la llegada de su primer hijo.

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