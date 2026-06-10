Shakira, J Balvin y otros reconocidos artistas: así será la triple inauguración del Mundial 2026

La inauguración del Mundial 2026 contará con una particularidad que la diferencia de ediciones anteriores. El torneo tendrá tres ceremonias de apertura en distintos países y reunirá a diferentes artistas antes de los primeros partidos de la competencia.

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026?

El Mundial 2026 inicia este jueves 11 de junio y la expectativa crece entre los aficionados en Colombia. Canal RCN se encargará de transmitir de los encuentros de tan importante evento.

Los partidos del Mundial 2026 podrán verse a través de la señal de Canal RCN / (Foto de Freepik)

La cobertura podrá seguirse a través de Canal RCN y su aplicación oficial, lo que permitirá acceder a la programación en televisión y plataformas digitales.

De esta manera, el Canal llevará a los hogares colombianos la emoción del torneo con la transmisión de los partidos más importantes del Mundial 2026.

Artículos relacionados La casa de los famosos Tebi Bernal y Alejandra Salguero se reencontraron y así quedaron captados en VIDEO

¿Qué artistas estarán en la inauguración del Mundial 2026 en Ciudad de México?

La primera ceremonia de apertura del Mundial 2026 se llevará a cabo en el Estadio Azteca de Ciudad de México antes del encuentro entre México y Sudáfrica. El evento contará con la participación de varios artistas latinoamericanos e internacionales.

La actriz Salma Hayek será la encargada de dar la bienvenida a los asistentes como embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Artistas confirmados para la ceremonia en Ciudad de México:

Shakira

J Balvin

Ryan Castro

Burna Boy

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Elena Rose

Tyla

Estos artistas estarán en la inauguración del Mundial 2026 en Ciudad de México / (Fotos de AFP)

Artículos relacionados Shakira Shakira reveló detrás de cámaras de sus ensayos para la inauguración del Mundial 2026

¿Quiénes se presentarán en la ceremonia del Mundial 2026 en Los Ángeles?

La segunda ceremonia tendrá lugar en el SoFi Stadium de Los Ángeles antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay. El actor Jason Sudeikis será el encargado de recibir a los asistentes durante el evento.

Artistas confirmados para la ceremonia en Los Ángeles:

Katy Perry

LISA

Anitta

Future

Rema

Estos artistas se presentarán en la ceremonia del Mundial 2026 en Los Ángeles / (Fotos de AFP)

¿Qué artistas participarán en la inauguración del Mundial 2026 en Toronto?

La tercera ceremonia de apertura se realizará en el BMO Field de Toronto antes del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina. El actor Will Arnett será el encargado de dar inicio al espectáculo.

Artistas confirmados para la ceremonia en Toronto: