Shakira reveló detrás de cámaras de sus ensayos para la inauguración del Mundial 2026

La cantante Shakira reveló a sus millones de fanáticos imágenes de sus ensayos antes de la inauguración del Mundial 2026, que se llevará a cabo en México este jueves 11 de junio.

¿Shakira estará en la inauguración del Mundial 2026?

La colombiana se confirmó como la artista principal para la inauguración de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Banorte de la ciudad de México, donde se presentarán otros artistas como J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Los Ángeles Azules y más.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 96 millones de seguidores, compartió un carrusel con fotografías y un video de lo que fue su ensayo un día antes en el Estadio para su gran esperada presentación.

En las imágenes se ve a la colombiana luciendo ropa deportiva de color negro, igual que sus decenas de bailarines que están a su alrededor.

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Asimismo, se dejó ver hablando con los organizadores del evento y organizando diferentes detalles de sonido que son bastante importantes para su show.

"Ha sido una semana de ensayos sin parar para nosotros, ¡Estamos listos! No podemos esperar a verlos a todos mañana en la Ceremonia de Apertura de la FIFA", escribió en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras ver el detrás de cámaras de los ensayos de la inauguración del Mundial 2026?

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su belleza, por su profesionalismo y se mostraron ansiosos por verla de nuevo en este evento deportivo tan importante e interpretar sus canciones del Mundial como "Waka, Waka", "La, la, la" y la más reciente "Dai, Dai", cuyo video musical suma más de 100 millones de reproducciones en YouTube con solo pocos días de haberse estrenado.

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Por otra parte, es importante mencionar que, el 12 de junio habrá dos ceremonias más con artistas, una en Toronto, Canadá y otra en Los Ángeles, Estados Unidos.

Cabe destacar que para la final del Mundial habrá un show de medio tiempo en el que estará una vez más Shakira y compartirá escenario con Madonna y los BTS.