Juanse Quintero volvió a proponerle matrimonio a Johanna Fadul y así reaccionó la actriz

Johanna Fadul recientemente estuvo como invitada en Buen Día, Colombia, donde sorprendió al hablar sobre varios aspectos de su vida personal.

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¿Qué reveló Johanna Fadul sobre la segunda propuesta de matrimonio de Juanse Quintero?

Durante la entrevista, la actriz no solo hizo algunas aclaraciones sobre su paso por La casa de los famosos Colombia, sino que también reveló detalles de una nueva propuesta de matrimonio que recibió de su esposo, Juanse Quintero.

Todo comenzó cuando uno de los presentadores le preguntó directamente a la actriz por la segunda propuesta de matrimonio que había recibido por parte de su esposo.

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Fue así cuando, Johanna sorprendida confirmó que Juanse Quintero volvió a pedirle matrimonio, aunque explicó que ninguno de los dos había compartido la noticia con sus seguidores en redes sociales.

La actriz contó que la propuesta ocurrió durante Semana Santa y reveló que Juanse se arrodilló para hacerle la especial petición. Y según contó la actriz, la propuesta tuvo lugar en San Francisco.

“¡Les estoy dando pura primicia!”, expresó Johanna Fadul mientras compartía algunos detalles del momento que hasta ahora habían mantenido en privado.

Además, explicó que Juanse tomó la iniciativa de esta nueva propuesta luego de tener un sueño, lo que lo llevó a querer dar este importante paso nuevamente, esta vez con la intención de realizarla en la Catedral de Sal.

¿Ya tienen fecha la segunda boda de Johanna Fadul y Juanse Quintero?

Aunque Johanna Fadul confirmó que sí habrá una ceremonia, también aclaró que hasta el momento no se han sentado a planificar cómo será el evento ni cuándo se llevará a cabo.

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Sin embargo, dejó claro que la intención de ambos es realizar esta celebración y continuar avanzando en los planes que tienen como pareja.

Cabe recordar que el matrimonio por lo civil de Johanna Fadul y Juan Sebastián Quintero se llevó a cabo en 2015.

Posteriormente, en septiembre de 2017, la pareja volvió a comprometerse durante una cena romántica con la intención de celebrar una ceremonia religiosa.

Ahora, la actriz compartió algunos detalles de la nueva propuesta que recibió de parte de Juanse Quintero, hasta ahora no ha revelado más detalles.