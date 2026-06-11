Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juanse Quintero volvió a proponerle matrimonio a Johanna Fadul y así reaccionó la actriz

Juanse Quintero le hizo segunda propuesta de matrimonio a Johanna Fadul desatando una inesperada reacción en ella.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Juanse Quintero le pidió matrimonio por segunda vez a Johanna Fadul
Juanse Quintero volvió a pedirle matrimonio a Johanna Fadul. (Fotos: Canal RCN)

Johanna Fadul recientemente estuvo como invitada en Buen Día, Colombia, donde sorprendió al hablar sobre varios aspectos de su vida personal.

Artículos relacionados

¿Qué reveló Johanna Fadul sobre la segunda propuesta de matrimonio de Juanse Quintero?

Durante la entrevista, la actriz no solo hizo algunas aclaraciones sobre su paso por La casa de los famosos Colombia, sino que también reveló detalles de una nueva propuesta de matrimonio que recibió de su esposo, Juanse Quintero.

Todo comenzó cuando uno de los presentadores le preguntó directamente a la actriz por la segunda propuesta de matrimonio que había recibido por parte de su esposo.

Artículos relacionados

Fue así cuando, Johanna sorprendida confirmó que Juanse Quintero volvió a pedirle matrimonio, aunque explicó que ninguno de los dos había compartido la noticia con sus seguidores en redes sociales.

La actriz contó que la propuesta ocurrió durante Semana Santa y reveló que Juanse se arrodilló para hacerle la especial petición. Y según contó la actriz, la propuesta tuvo lugar en San Francisco.

“¡Les estoy dando pura primicia!”, expresó Johanna Fadul mientras compartía algunos detalles del momento que hasta ahora habían mantenido en privado.

Además, explicó que Juanse tomó la iniciativa de esta nueva propuesta luego de tener un sueño, lo que lo llevó a querer dar este importante paso nuevamente, esta vez con la intención de realizarla en la Catedral de Sal.

¿Ya tienen fecha la segunda boda de Johanna Fadul y Juanse Quintero?

Aunque Johanna Fadul confirmó que sí habrá una ceremonia, también aclaró que hasta el momento no se han sentado a planificar cómo será el evento ni cuándo se llevará a cabo.

Artículos relacionados

Sin embargo, dejó claro que la intención de ambos es realizar esta celebración y continuar avanzando en los planes que tienen como pareja.

Cabe recordar que el matrimonio por lo civil de Johanna Fadul y Juan Sebastián Quintero se llevó a cabo en 2015.

Posteriormente, en septiembre de 2017, la pareja volvió a comprometerse durante una cena romántica con la intención de celebrar una ceremonia religiosa.

Ahora, la actriz compartió algunos detalles de la nueva propuesta que recibió de parte de Juanse Quintero, hasta ahora no ha revelado más detalles.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juanda Caribe causa conmoción al referirse a una nueva oportunidad en el amor Juanda Caribe

Juanda Caribe causa conmoción al referirse sobre una nueva oportunidad en el amor: ¿con Mariana?

Juanda Caribe está en Medellín y desde allá causó controversia al referirse sobre el amor y dar señales que apuntan a Mariana Zapata

Alexa Torrex encendió las redes con llamativa indirecta Alexa Torrex

Alexa Torrex causó revuelo con polémica indirecta sobre Tebi Bernal: “te pintaron pajaritos”

Alexa Torrex compartió una polémica historia con una canción en la que relacionan a Tebi Bernal, “te juraron falso amor y lo creíste”.

Tebi Bernal comparte curioso video en medio de las críticas. Influencers

Tebi Bernal desató revuelo tras burlarse de las críticas en redes: “Perdón por ser yo”

Tebi Bernal se habría burlado de las críticas recibidas luego de su reencuentro con Alejandra Salguero.

Lo más superlike

¿El Mundial es bueno para la salud? Mundial de fútbol

¿El Mundial es bueno para la salud? Estos serían los cambios en los hábitos de los aficionados

Comenzó el Mundial de Fútbol 2026 y esto genera cambios, lo que abre el debate sobre si es bueno o no para la salud.

shakira en el Mundial 2026 Shakira

Periodista se vuelve viral tras dejar tirado en vivo por pedirle una foto a Shakira en el Mundial 2026

Festival Cordillera 2026 cartel oficial Talento nacional

¡Ya es oficial! El Festival Cordillera 2026 presentó su cartel: estos son los artistas invitados

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió