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Gabriela Tafur se despachó contra quienes dicen que lo que tiene es por Esteban Santos

Gabriela Tafur respondió a quienes señalaron que todo lo que ha logrado ha sido por estar casada con Esteban Santos.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
gabriela tafur y esteban santos
Gabriela Tafur responde a críticas por ser esposa de Esteban Santos/AFP: Jamie McCarthy/Drew Angerer

La exreina Gabriela Tafur le contestó a quienes la han criticado por estar casada con Esteban Santos, el hijo del expresidente Juan Manuel Santos, asegurando que todo lo que ha logrado ha sido gracias a él.

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¿Qué dijo Gabriela Tafur tras críticas por estar con Esteban Santos?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 900 mil seguidores, compartió un video en el que se mostró hablándole a quienes la juzgan por sus logros y los atribuyen a su relación con Esteban Santos.

gabriela tafur responde criticas por estar con esteban santos

Según contó se encontró con varios comentarios en sus redes sociales donde muchos indicaban que sus éxitos eran gracias a su círculo personal y no por mérito propio.

Detalló que ella entiende y es consciente de que ha gozado con muchos privilegios en su vida que la han ayudado a conseguir muchos de sus objetivos, pero eso no desmerita el esfuerzo que ella ha hecho detrás para alcanzarlos.

"A las mujeres nos toca más difícil porque nunca van a decir que nuestros éxitos son porque trabajamos duro, sino más bien porque hay condiciones externas que permiten que alcancemos un éxito que para muchas personas es inconcebible que lo alcance una mujer", señaló.

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¿Qué mensaje dejó Gabriela Tafur a quienes no reconocen su trabajo?

La empresaria le indicó a sus seguidoras mujeres que críticas de ese tipo siempre van a recibir sean figuras públicas o no, pues ella finalmente está acostumbrada a ese tipo de comentarios.
Les aconsejó no quedarse calladas con esas situaciones o dejar de seguir creciendo por ese tipo de señalamientos.

gabriela tafur resalta sus logros

"El éxito de una mujer es el éxito de todas las mujeres porque esa mujer que alcanza posiciones de poder es aquella que le va a abrir las puertas a muchísimas otras", agregó.

Se refirió a las mujeres que la critican indicándoles que ojalá sean de esas que tratan de abrir puertas y no las que las cierra porque quien no construye nada es quien se toma el tiempo de juzgar.

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Tras sus declaraciones, logró miles de corazones y comentarios donde la elogiaron y resaltaron su trabajo.

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