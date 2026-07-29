Manuela QM, novia de Blessd, presumió su cuerpazo tras casi dos meses de haber dado a luz

Manuela QM sorprendió a sus seguidores al mostrar el cambio físico que ha logrado apenas dos meses después del nacimiento de su bebé. La influenciadora compartió imágenes en las que dejó ver su figura, generando reacciones entre sus cientos de seguidores.

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¿Cómo luce Manuela QM tras casi dos meses de haber dado a luz?

A través de una selfie tomada frente al espejo, Manuela QM volvió a captar la atención de sus seguidores al mostrar cómo luce su figura a casi dos meses de haber dado a luz a su pequeño hijo Caleb.

Así luce Manuela QM a casi dos meses de convertirse en mamá. (Foto Freepik).

En la imagen, compartida por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la influenciadora aparece con un top negro y un jean de tiro bajo que deja ver su abdomen, mientras posa de perfil para resaltar los cambios físicos que ha experimentado desde el nacimiento del menor, fruto de su relación con el cantante urbano Blessd.

Aunque la publicación no estuvo acompañada de ningún mensaje, la imagen habló por sí sola. La influenciadora dejó ver el avance de su proceso posparto y, sin duda alguna, evidenció que se siente satisfecha con los resultados obtenidos, luego de recuperar gran parte de su figura en un tiempo récord que sorprendió a muchos de sus seguidores.

La novia de Blessd reapareció y mostró cómo luce tras casi dos meses de parto. (Foto Freepik).

Aunque la recuperación de su figura ha llamado la atención, Manuela QM ha mostrado en las últimas semanas que el proceso ha sido gradual. La creadora de contenido ha retomado sus rutinas de ejercicio poco a poco y también ha realizado cambios en su alimentación, procurando mantener un equilibrio que le permita cuidar de su bienestar sin afectar la lactancia ni la alimentación de su bebé Caleb.

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¿Cómo reaccionaron los internautas al ver cómo luce actualmente Manuela QM?

Como era de esperar, la publicación no pasó desapercibida entre los seguidores de Manuela QM quienes, luego de que la influenciadora compartiera dicha fotografía mostrando cómo luce su cuerpo a casi dos meses de dar a luz, cientos de ellos reaccionaron con asombro al resultado del proceso que ha llevado desde el nacimiento de su hijo Caleb.