Hija mayor de Maleja Restrepo y Tatán Mejía debutó como modelo profesional

Maleja Restrepo con sus seguidores un nuevo logro familiar al revelar que su hija mayor Guadalipe dio un importante paso en el mundo del modelaje con su debut como modelo profesional, justo un años después de iniciar su carrera como actriz en la miniserie Delirio, en la que fue protagonista durante varios episodios.

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¿Cómo fue el debut profesional de la hija mayor de Tatán Mejía y Maleja Restrepo como modelo?

Con un video y un par de fotografías compartidas por medio de sus redes sociales la presentadora colombiana Maleja Restrepo se mostró emocionada y orgullosa de ver a su hija mayor Guadalupe incursionar en el mundo del modelaje de manera individual. Pues al parecer esta sería la primera vez que la menor participa en solitario en una campaña de modelaje enfocada en la ropa para adolescentes.

Hija de Maleja Restrepo sorprendió al debutar oficialmente como modelo profesional. (Foto Canal RCN).

En las imágenes compartidas a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Maleja Restrepo dejó ver parte de la colección que su hija estaba modelando en esta ocasión.

La publicación fue acompañada de un mensaje que dejó en evidencia el orgullo que Maleja siente por el debut profesional de su hija Guadalupe como modelo. La presentadora destacó que tanto ella como Tatán Mejía, e incluso su hija menor Macarena, han estado presentes en cada uno de los proyectos de la menor, acompañándola en su proceso y apoyándola en cada paso de su crecimiento.

Así mismo, la también creadora de contenido, expresó su deseo de seguir disfrutando en familia de los nuevos retos y metas que vayan alcanzando juntos.

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“Un día muy especial para nosotros. Como cada proyecto, hemos caminado juntos. Que la vida nos siga regalando la oportunidad de acompañarnos y compartir muchos años más, construyendo sueños, celebrando logros y creando recuerdos inolvidables”

¿Cómo reaccionaron los fans de Maleja Restrepo al ver el debut como modelo de su hija mayor?

Las imágenes del debut profesional de Guadalupe como modelo no tardaron en llamar la atención de los seguidores de Maleja Restrepo, quienes aprovecharon la publicación para expresar su admiración por este nuevo paso en la vida de la joven.

A través de los comentarios, varios internautas destacaron su desenvolvimiento frente a las cámaras, además de felicitar tanto a ella como a sus padres por acompañarla en este momento especial.