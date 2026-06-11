En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha generado diversos comentarios a través de las distintas plataformas digitales por todos los acontecimientos que se presentaron en el Mundial de Fútbol 2026.

Además, los internautas generaron una ola de reacciones tras el reciente encuentro que se presentó en el primer partido entre Sudáfrica y la selección de México en el Estadio Ciudad de México, anteriormente conocido como Azteca.

Así también, los internautas generaron todo tipo de reacciones por todos los comentarios que se presentaron al respecto en las redes sociales por el reciente encuentro deportivo que se llevó a cabo en el mundial.

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¿Cuál fue el resultado del primer partido del Mundial 2026 en el que jugaron Sudáfrica y México?

En medio del reciente partido que se llevó a cabo en el Mundial 2026, la selección de México ganó 2-0 ante la selección de Sudáfrica.

Memes que dejó el partido entre México y Sudáfrica. | Foto: Freepik

Los dos futbolistas que anotaron goles en el primer partido del mundial fueron Julián Quiñones y Raúl Jiménez, quienes aprovecharon todas las estrategias de juego que tuvieron dentro de la cancha para anotar su primer gol.

¿Cuáles fueron los memes y reacciones que dejaron los internautas por el encuentro entre Sudáfrica y México?

En medio del reciente partido que se presentó entre México y Sudáfrica, una ola de internautas generó todo tipo de reacciones por todo lo que se llevó a cabo en el torneo, en especial, por el triunfo de México.

Varios internautas generaron una gran variedad de reacciones en las distintas plataformas digitales al ver que México le ganó a Sudáfrica, en especial, por todo lo que demostraron los futbolistas dentro de la cancha, al sumar un importante puntaje.

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¿Cuál fue el futbolista que obtuvo su primera tarjeta roja en el primer partido del Mundial 2026?

Así fue el primer partido del Mundial de Fútbol 2026. | AFP: Aldredo Estrella

Desde luego, uno de los momentos que más reacciones generó por parte de los internautas fue cuando el futbolista sudafricano Sphephelo Sithole obtuvo una tarjeta roja tras la entrada que tuvo con Brian Gutiérrez.