¿Karina García está embarazada?, Yaya Muñoz se pronunció

La modelo Yaya Muñoz sorprendió al hablar sobre el presunto embarazo de la influenciadora Karina García, de quien se hizo gran amiga luego de La casa de los famosos Colombia.

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¿Karina García está embarazada?

En redes sociales comenzó a circular rumores de un posible embarazo en la creadora de contenido paisa luego de que la vieran un poco subida de peso en redes sociales y además la empresaria Yina Calderón señalara en sus redes sociales que una de sus excompañeras del reality estaría esperando un bebé.

Cabe destacar que, muchos creen en la palabra de la empresaria debido a que ha revelado varios embarazos del mundo del entretenimiento como han sido los de Aida Victoria Merlano y Lina Tejeiro.

La influenciadora no ha querido pronunciarse al respecto, al igual que su novio el cantante Kris R.

Recordemos que, Karina García ha señalado en varias entrevistas que entre sus planes no está volver a convertirse en madre luego de sus hijos Isabella y Valentino.

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¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre el presunto embarazo de Karina García?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue cuestionada sobre las especulaciones que rodean a Karina García en un podcast, donde decidió hablar al respecto luego de la cercanía que tiene con ella.

Según indicó recientemente la visitó y se sorprendió bastante porque en medio de las especulaciones la paisa le hizo entrega de una pequeña caja, la cual ella tomó por sorpresa y pensando en la posibilidad de un bebé.

Sin embargo, señaló que Karina García no está embarazada y que lo que le brindó es una sorpresa que pronto ella le revelará a sus millones de fanáticos, pero que no le corresponde revelar.

Además, destacó que no tiene la misma figura que antes porque estaba en Estados Unidos, acompañando a Kris R en sus conciertos en este país, y hasta el agua la subió.

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Por ahora, los fanáticos de la influenciadora siguen a la expectativa de lo que vaya a divulgar y sobre sus diferentes contenidos en redes sociales, con el que suele sumar tantos elogios.