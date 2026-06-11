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Jhorman Toloza rompió el silencio sobre Alexa Torrex; aseguró que tiene pruebas para defenderse

Jhorman Toloza causó revuelo en redes sociales al enviar contundente mensaje dirigido a Alexa Torrex, su expareja.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Jhorman Toloza rompió el silencio sobre Alexa Torrex
Jhorman Toloza se pronunció contra Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN)

Jhorman Toloza volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de compartir un video en el que se pronunció sobre las declaraciones que ha realizado Alexa Torrex durante los últimos meses.

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¿Qué pasó entre Jhorman Toloza y Alexa Torrex?

La historia entre Jhorman Toloza y Alexa Torrex se convirtió en tema ampliamente comentado en redes sociales. La situación comenzó mientras Alexa participaba en La casa de los famosos Colombia, donde su cercanía con Tebi Bernal generó comentarios.

Tras el shippeo que creció en el reality, Alexa tomó la decisión de terminar su compromiso en plena transmisión, explicando que buscaba poner fin a los comentarios negativos y detener los señalamientos que se estaban generando alrededor de ambos.

Tras la salida de la creadora de contenido del programa, el conflicto continuó fuera de cámaras. Alexa denunció públicamente que encontró daños en su apartamento del cual estaba a cargo su expareja.

¿Qué pasó entre Jhorman Toloza y Alexa Torrex?
Alexa Torrex habló sobre los daños que encontró en el apartamento / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Además, confirmó que presentó una denuncia ante las autoridades para que los hechos fueran investigados. Desde entonces, ambas partes han dado distintas versiones de lo ocurrido a través de redes sociales y entrevistas.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre Alexa Torrex?

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Jhorman Toloza explicó que decidió pronunciarse debido a la repercusión que ha tenido el caso en medios de comunicación y plataformas digitales.

Según manifestó, su objetivo es defenderse y presentar pruebas que, de acuerdo con su versión, respaldan sus afirmaciones. En el mensaje aseguró que ha recopilado material que compartirá en una serie de videos para responder a los señalamientos que hay en su contra.

¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre Alexa Torrex?
Jhorman Toloza afirmó que tiene pruebas para defenderse / (Foto del Canal RCN)

Asimismo, indicó que varias declaraciones hechas por Alexa en entrevistas y otros espacios públicos serían falsas. Por esta razón, señaló que busca demostrar su versión de los hechos mediante evidencias que, según dijo, recopiló durante los últimos meses.

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Jhorman también sostuvo que no teme a las críticas que ha recibido en redes sociales y afirmó que continuará exponiendo información relacionada con el caso.

Por ahora, Toloza no ha revelado las pruebas que mencionó mediante su video. Sin embargo, aseguró que las dará a conocer progresivamente a través de nuevas publicaciones en sus redes sociales.

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