J Balvin causó reacciones con su look en la inauguración del Mundial 2026: ¿quiso representar a la marimonda?

Sobre el mediodía de este jueves 11 de junio, inició la anhelada Copa Mundial de la FIFA 2026, la cual contó con un gran espectáculo musical, tras la presentación de algunos artistas colombianos.

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Pues la presentación de inauguración inició con un show representativo de México, precisamente porque el primer partido de este mundial se dio en la capital de ese país, en el Estadio Azteca.

Durante el show para abrir este importante evento deportivo en el cual no solo se reúne a los países, sino al mundo entero, los latinoamericanos que hicieron su presentación fue Maná, Belinda, Los ángeles Azules, J Balvin, quien estuvo acompañado de Ryan Castro y finalmente, Shakira también dio su gran show.

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Las redes sociales no dejaron de reaccionar por ver a tres colombianos dejando el nombre de nuestro país en lo más alto en un escenario deportivo como lo es la cancha del primer partido del mundial 2026.

¿Qué significaría el traje de J Balvin en la inauguración de La Copa Mundial FIFA 2026?

J Balvin fue el penúltimo artista en salir al escenario deportivo del Estadio Azteca en Ciudad de México para el show de inauguración.

J Balvin desató una ola de comentarios por su look en el Mundial 2026. (AFP/ Jaime SALDARRIAGA )

El cantante paisa llegó al montaje de un carro, simulando que él estaba manejando y al salir de allí, comenzó su actuación, pero, además, se le sumó Ryan Castro, cantando uno de los temas de 'OMERTA', álbum que hicieron juntos.

Lo que más llamó la atención de J Balvin, fue su traje, pues usamos una camisa roja, con corbata amarilla y un pantalón verde, queriendo dar un estilo representativo de la marimonda.

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Justo, usó los colores llamativos que se usa en ese traje y así mismo, la forma al estilo oversize, además que entró al escenario con un sombrero colombiano, usando el color de la bandera.

¿Cuál fue la reacción de que J Balvin haya cantado con Ryan Castro?

Sin duda, que Ryan Castro haya llegado a cantar con J Balvin en la Copa Mundial FIFA 2026, generó mucha emoción y orgullo para los colombianos, ya que fueron tres artistas del país que dejaron en alto el nombre de nuestra tierra.

J Balvin y Ryan Castro juntos en la Copa Mundial 2026. (AFP/ Thearon W. Henderson)

Así mismo, no faltaron los memes, ya que en redes se dice que Castro está en todos lados menos en su casa y que, además, Jose lo lleva para todo lado, pero obvio, esta era una gran oportunidad para promocionar su álbum.