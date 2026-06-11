Durante este jueves 11 de junio, los hinchas del fútbol han generado una gran variedad de interacciones a través de las distintas plataformas digitales tras el primer partido del Mundial de Fútbol 2026, entre los equipos de México y Sudáfrica.

Durante el partido, en el minuto 49, un jugador de la selección de Sudáfrica quedó expulsado del primer partido del Mundial 2026.

¿Quién fue el primer futbolista que fue expulsado del primer partido del Mundial 2026?

Durante el segundo tiempo del partido entre la selección de México y Sudáfrica, el futbolista sudafricano Sphephelo Sithole pasó a la historia tras convertirse en el primer futbolista en obtener una tarjeta roja al tener una inesperada entrada ante el futbolista Brian Gutiérrez en el minuto 49.

Todo ocurrió cuando el futbolista mexicano Brian Gutiérrez recibió un pase con gran estrategia, sin embargo, Sphephelo Sithole hizo lo posible por defender la cancha para evitar tener otro gol.

En medio de la defensa que hizo Sphephelo Sithole, cometió una fatal entrada en contra de Guitierrez, haciéndolo caer en la cancha.

Con base de esta infracción que cometió el futbolista sudafricano, el árbitro fue analítico tras la infracción que cometió Sphephelo Sithole, dándole una tarjeta roja.

¿Qué reacciones generaron en redes al ver que Sphephelo Sithole obtuvo su primera tarjeta roja?

Tras el desafortunado método de juego que tuvo Sphephelo Sithole, una gran variedad de internautas generó todo tipo de reacciones al ver que, en cuestión de minutos, fue el primer futbolista en hacer historia al obtener su primera tarjeta roja.

Entre los comentarios que más opiniones han dejado los internautas, fueron los siguientes, al ver que el futbolista Sphephelo Sithole fue expulsado tras la entrada que tuvo con Brian Gutiérrez y algunos de ellos son los siguientes: