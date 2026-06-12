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Fans analizaron fotos de Shakira en el Mundial 2026 y llegaron a una conclusión: ¿era o no ella?

Usuarios en redes sociales analizaron fotos de Shakira en el Mundial de fútbol 2026 y llegaron a una conclusión.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Redes debaten fotos de Shakira en el Mundial 2026
Redes debaten fotos de Shakira en el Mundial 2026. (Foto AFP: Charly Triballeau).

Tras el análisis de varias fotografías de Shakira en el Mundial 2026, usuarios en redes sociales llegaron a una conclusión que aclara las dudas sobre su presencia en el evento deportivo y pone fin a la polémica generada a partir de su apariencia y presentación.

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¿Por qué en redes aseguran que Shakira fue reemplazada por una doble en el Mundial 2026?

El pasado jueves 11 de junio se llevó a cabo la tan esperada inauguración del Mundial de futbol 2027 que se llevó a cabo en el icónico Estadio Azteca de la Ciudad de México en donde varios artistas de talla mundial llevaron a cabo sus presentaciones, siendo la de Shakira la más esperada.

Video de Shakira en el Mundial 2026 desata dudas: ¿era ella o un reemplazo?
Video de Shakira en el Mundial 2026 desata dudas: ¿era ella o un reemplazo? (Foto AFP: Carl De Souza).

Sin embargo, más allá del espectáculo, su presentación se vio empañada por una teoría que tomó rápidamente fuerza en redes sociales en donde aseguraban que la cantante colombiana en realidad no asistió al evento, sino que envió a una doble.

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Esto, argumentando que su rostro lucía diferente, que siempre usó gafas oscuras para tapar su rostro y que, además, su coreografía no estuvo a la altura de lo que siempre suele llevar a cabo en sus presentaciones en vivo.

¿A qué conclusión llegaron los fans de Shakira al inspeccionar minuciosamente sus fotos en el Mundial 2026?

Luego de horas de debate en redes sociales en donde internautas aseguraban que Shakira había sido reemplazada en el Mundial 2026, los seguidores más detallistas se pusieron en la tarea de analizar varias fotografías en primer plano del rostro de la cantante tomadas el mismo día de su presentación para determinar si esto era cierto o no.

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Tras este análisis detallado, llegaron a la conclusión de que la mujer que se presentó en el show de inauguración para interpretar ‘Dai, Dai’ sí fue la mismísima Shakira.

“Después de una minuciosa investigación sobre los rumores de que la persona que apareció hoy no es Shakira, les diré lo que los fans especialistas: aseguran que sí es ella”.

Shakibecca rompió el silencio tras los rumores que la vinculan al show de Shakira
Shakibecca aseguró que no estuvo en el show de Shakira / (Foto de AFP)

Esto luego de percatarse que la mujer conservaba la cicatriz de su frente y que la hinchazón de su rostro podría ser debido al uso de bótox.

“Mencionan una cicatriz en la frente, se ve alta, pues trae tenis con una suela más alta y que luce más delgada. En cuanto a su rostro, consideran que la hinchazón atribuida al bótox sería un factor adicional y que eso explicaría el uso de los lentes”.

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