Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Neymar causa furor en el Mundial 2026; el brasileño tuvo que salir corriendo de sus fans

Neymar volvió a llamar la atención al mostrar una inesperada reacción tras encontrarse con sus fans en el Mundial 2026.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Neymar causa furor en el Mundial 2026
Neymar protagonizó inesperado momento en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

El paso de Neymar por Estados Unidos durante el Mundial 2026 ha generado atención en redes sociales por un inesperado momento que vivió con sus fans tras ser visto en público.

Artículos relacionados

¿Por qué Neymar llamó la atención de sus fans en EE. UU.?

El inicio del Mundial 2026 ha dejado diferentes situaciones que se han viralizado entre los internautas. Uno de los casos más comentados tiene como protagonista a Neymar, quien fue visto en un centro comercial en Estados Unidos.

De acuerdo con el registro compartidos por Deportes RCN, el futbolista fue identificado por los asistentes, lo que generó una concentración de personas a su alrededor.

¿Por qué Neymar llamó la atención de sus fans en EE. UU.?
Neymar llamó la atención de sus fans en EE. UU / (Foto de AFP)

No se trató de un momento tranquilo. En un video difundido en redes sociales se observa cómo Neymar fue rodeado por aficionados en un centro comercial, situación que lo llevó a salir del lugar rápidamente junto a su equipo.

Artículos relacionados

Durante el recorrido, el jugador esquivaba personas mientras intentaba desplazarse hacia la salida. En las imágenes también se le ve con gorra blanca, gafas oscuras y un atuendo de estilo deportivo.

Además, en medio del desplazamiento, el futbolista registra lo ocurrido con su celular, hecho que también generó reacciones en redes sociales.

¿Neymar jugará el Mundial 2026 y cuál es su estado físico?

Tras su aparición, algunos internautas han expresado dudas sobre su participación en el Mundial 2026.

Artículos relacionados

Sobre este tema, se ha conocido que Neymar está convocado con la selección de Brasil, que disputa el Mundial 2026 en Estados Unidos. Sin embargo, su estado físico ha sido objeto de seguimiento debido a una reciente lesión muscular.

En declaraciones recientes, el jugador ha señalado que este torneo tiene un significado especial en su carrera. Además, ha expresado que su participación en esta edición del Mundial podría ser la última, según lo compartido en contenidos previos relacionados con su preparación.

El cuerpo técnico de Brasil, liderado por Carlo Ancelotti, ha seguido de cerca su evolución física en los entrenamientos. Reportes desde la concentración indican que el jugador continúa en proceso de recuperación y su presencia en el debut depende de la evolución que tenga.

El caso de Neymar sigue generando conversación en redes sociales, tanto por su presencia en espacios públicos como por su papel en uno de los eventos deportivos más seguidos del mundo.

¿Neymar jugará el Mundial 2026 y cuál es su estado físico?
Neymar participará en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Video de Danny Ocean y Shakira se vuelve viral Mundial de fútbol

Se viraliza momento entre Danny Ocean y Shakira, revelando si era o no la colombiana

En redes circula el momento que protagonizó Danny Ocean y Shakira en la Copa Mundial 2026, revelando si era o no la colombiana.

Redes debaten fotos de Shakira en el Mundial 2026 Shakira

Fans analizaron fotos de Shakira en el Mundial 2026 y llegaron a una conclusión: ¿era o no ella?

Usuarios en redes sociales analizaron fotos de Shakira en el Mundial de fútbol 2026 y llegaron a una conclusión.

Shakibecca desata polémica en el Mundial 2026 Shakira

Shakibecca desata polémica en el Mundial 2026; FIFA podría imponerle una millonaria sanción

Shakibecca es tendencia tras su presentación en el Mundial 2026 y la posible sanción que podría recibir por parte de la FIFA.

Lo más superlike

Caterin Escobar apareció en el Mundial sin la compañía de Mario Alberto Yepes. Caterin Escobar

Caterin Escobar sorprendió al aparecer en el Mundial sin Mario Alberto Yepes; ¿terminaron?

Caterin Escobar disfrutó del partido inaugural del Mundial sin Yepes, un gesto que generó especulaciones sobre su relación.

Shakira bailando merengue en el mundial 2026 Shakira

Lo que no se vio de Shakira tras terminar su show en la inauguración del Mundial 2026

¿El Mundial es bueno para la salud? Mundial de fútbol

¿El Mundial es bueno para la salud? Estos serían los cambios en los hábitos de los aficionados

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió