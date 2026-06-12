Neymar causa furor en el Mundial 2026; el brasileño tuvo que salir corriendo de sus fans

El paso de Neymar por Estados Unidos durante el Mundial 2026 ha generado atención en redes sociales por un inesperado momento que vivió con sus fans tras ser visto en público.

¿Por qué Neymar llamó la atención de sus fans en EE. UU.?

El inicio del Mundial 2026 ha dejado diferentes situaciones que se han viralizado entre los internautas. Uno de los casos más comentados tiene como protagonista a Neymar, quien fue visto en un centro comercial en Estados Unidos.

De acuerdo con el registro compartidos por Deportes RCN, el futbolista fue identificado por los asistentes, lo que generó una concentración de personas a su alrededor.

Neymar llamó la atención de sus fans en EE. UU / (Foto de AFP)

No se trató de un momento tranquilo. En un video difundido en redes sociales se observa cómo Neymar fue rodeado por aficionados en un centro comercial, situación que lo llevó a salir del lugar rápidamente junto a su equipo.

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Durante el recorrido, el jugador esquivaba personas mientras intentaba desplazarse hacia la salida. En las imágenes también se le ve con gorra blanca, gafas oscuras y un atuendo de estilo deportivo.

Además, en medio del desplazamiento, el futbolista registra lo ocurrido con su celular, hecho que también generó reacciones en redes sociales.

¿Neymar jugará el Mundial 2026 y cuál es su estado físico?

Tras su aparición, algunos internautas han expresado dudas sobre su participación en el Mundial 2026.

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Sobre este tema, se ha conocido que Neymar está convocado con la selección de Brasil, que disputa el Mundial 2026 en Estados Unidos. Sin embargo, su estado físico ha sido objeto de seguimiento debido a una reciente lesión muscular.

En declaraciones recientes, el jugador ha señalado que este torneo tiene un significado especial en su carrera. Además, ha expresado que su participación en esta edición del Mundial podría ser la última, según lo compartido en contenidos previos relacionados con su preparación.

El cuerpo técnico de Brasil, liderado por Carlo Ancelotti, ha seguido de cerca su evolución física en los entrenamientos. Reportes desde la concentración indican que el jugador continúa en proceso de recuperación y su presencia en el debut depende de la evolución que tenga.

El caso de Neymar sigue generando conversación en redes sociales, tanto por su presencia en espacios públicos como por su papel en uno de los eventos deportivos más seguidos del mundo.