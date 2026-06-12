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Sara Uribe le preguntó a Karina García por su supuesto embarazo; su respuesta dio de qué hablar

Karina García rompió el silencio y se pronunció directamente sobre los rumores de embarazo que circulan en redes.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Sara Uribe le preguntó a Karina García por su supuesto embarazo;
Sara Uribe habló con Karina García de su supuesto embarazo / (Fotos del Canal RCN)

Los rumores sobre un supuesto embarazo de Karina García siguen generando conversación en redes sociales. Una pregunta de Sara Uribe volvió a poner el tema sobre la mesa; la reacción de la creadora de contenido no pasó desapercibida.

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¿Qué le preguntó Sara Uribe a Karina García sobre los rumores de embarazo?

En los últimos meses, Karina García ha estado en el centro de diferentes conversaciones digitales. Además de sus proyectos empresariales, la influencer paisa ha sido mencionada constantemente por versiones que aseguran que estaría esperando un bebé.

Las especulaciones surgieron luego de que Yina Calderón, también exparticipante de La casa de los famosos Colombia, compartiera el rumor en redes sociales.

¿Por qué se rumora que Karina García podría estar embarazada?
Yina Calderón habló sobre el supuesto embarazo de Karina García / (Fotos del Canal RCN)

Precisamente, durante un evento en el que compartió con Sara Uribe y Carolina Gómez, surgió una conversación relacionada con este tema. Según se observa en un video que se viralizó, Sara le hizo un comentario que llamó la atención:

“Estábamos diciendo Kari, que si estábamos esperando ser tías”, expresó la presentadora.

Las palabras de ambas generaron curiosidad entre quienes seguían el encuentro y dejaron abierta la expectativa sobre lo que respondería Karina.

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¿Qué respondió Karina García sobre su supuesto embarazo?

Tras escuchar los comentarios, Karina rompió el silencio y decidió referirse a los rumores que han circulado durante varias semanas en redes sociales.

¿Qué respondió Karina García sobre su supuesto embarazo?
Karina García se pronunció sobre supuesto embarazo / (Foto del Canal RCN)

De acuerdo con sus declaraciones, las especulaciones harían parte de los rumores que suelen surgir constantemente alrededor de su vida personal. La creadora de contenido recordó incluso una situación anterior en la que también fue objeto de comentarios similares.

García recordó que tiempo atrás también se llegó a decir en redes sociales que estaba esperando trillizos, una versión que, según reveló, la tomó por sorpresa.

“La gente se estaba esperando otra noticia (...) Ay no, ustedes saben que siempre sale un chisme nuevo, cuando estaba en ‘¿Qué hay pa' dañar?’, dizque estaba esperando trillizos y yo ‘¡qué!, o sea what’”, comentó.

Con estas palabras, la influencer dio a entender que las versiones sobre un posible embarazo corresponderían a especulaciones difundidas en internet y no confirmó ninguna noticia relacionada con el tema.

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